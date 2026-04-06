مشاجرة الجيرة تتحول إلى ساحة فوضى في البحيرة

كتب : مصراوي

05:39 م 06/04/2026

في مشهد يعكس كيف يمكن لخلافات بسيطة أن تتفاقم سريعًا، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق مشاجرة عنيفة بين عدد من الأشخاص داخل إحدى قرى مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، حيث بدا التوتر واضحًا والتصعيد متسارعًا بين الأطراف المتنازعة، وسط حالة من الفوضى والاندفاع.

بداية الخلاف

كشفت التحريات الأولية أن الواقعة لم تكن وليدة لحظتها، بل جاءت نتيجة خلافات سابقة بين الجيران، تراكمت بمرور الوقت دون حلول جذرية، حتى وصلت إلى نقطة الانفجار. فالتوترات اليومية والمشاحنات البسيطة تحولت إلى احتقان دفين، كان ينتظر فقط شرارة ليشتعل.

وبحسب الفحص، نشبت المشاجرة بين طرفين: الطرف الأول مكوّن من ثلاثة أشخاص، والطرف الثاني يضم رجلًا وسيدتين، وجميعهم من المقيمين في نطاق المركز ذاته. ومع تصاعد الخلاف، خرجت الأمور عن السيطرة، وبدأ التراشق اللفظي يتطور إلى اعتداءات متبادلة.

لحظات التصعيد

في لحظات مشحونة بالغضب، تبادل الطرفان السباب بشكل حاد، قبل أن تتطور المواجهة إلى تراشق بالحجارة، ما زاد من حدة المشهد وأثار حالة من الذعر بين المحيطين. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث ظهر أحد المشاركين ممسكًا بعصا خشبية، استخدمها في محاولة فرض السيطرة خلال الاشتباك.

ورغم خطورة المشهد، إلا أن الواقعة لم تسفر عن أي إصابات بشرية، وهو ما حال دون تفاقم الأزمة إلى ما هو أبعد من ذلك، خاصة مع التدخل السريع للأجهزة الأمنية.

تحرك أمني

فور تداول الفيديو، تحركت الأجهزة الأمنية بشكل عاجل لفحص ملابساته، حيث تم تحديد مكان الواقعة وهو نطاق مركز شرطة حوش عيسى. وبإجراء التحريات، تم التوصل إلى هوية جميع الأطراف المتورطة.

وخلال وقت قياسي، تمكنت قوات الأمن من ضبط طرفي المشاجرة، بالإضافة إلى التحفظ على العصا الخشبية المستخدمة في الواقعة. وتم اقتيادهم إلى ديوان المركز لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الاعترافات

بمواجهة المتهمين، أقروا جميعًا بارتكاب الواقعة كما وردت في التحريات، مؤكدين أن السبب الرئيسي يعود إلى خلافات الجيرة، التي دفعتهم إلى هذا السلوك العنيف. وأوضحوا أن التوتر المتراكم بينهم أدى إلى فقدان السيطرة، ما جعل المشاجرة تتخذ هذا الطابع الحاد.

