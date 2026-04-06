شيّع الآلاف من أبناء مركز ومدينة جهينة جثامين 5 ضحايا حادث التصادم المروع الذي وقع على وصلة طريق مصنع الأسمنت بالقرب من الطريق الصحراوي الغربي، في مشهد مؤثر مليء بالحزن، حيث خرجت الجنازات وسط حشود كبيرة من الأهالي الذين حرصوا على وداع الضحايا.

حزن وفقدان أسرة كاملة

شهدت الجنازة حالة من الحزن والانهيار بين أهالي الضحايا، خاصة مع فقدان أسرة كاملة في الحادث، فيما تعالت أصوات البكاء والدعاء للمتوفين بالرحمة، في مشهد مؤثر يعكس حجم المصاب بين الأهالي.

تفاصيل الحادث المأساوي

وقع الحادث على الطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز جهينة، واشتمل على تصادم بين سيارة ملاكي وسيارتي نقل ثقيل، ما أسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة سيدة بإصابات خطيرة.

البث المباشر للجنازة

وعرضت الصفحة الرسمية لموقع "مصراوي" على فيسبوك بثًا مباشرًا بعنوان: "فرحة اللقاء لم تكتمل.. جنازة مهيبة لـ 5 ضحايا راحوا ضحية حادث طريق المطار بسوهاج"، لتوثيق مشهد التشييع ومشاركة الأهالي مشاعر الحزن.