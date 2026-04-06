

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تنفيذ تحويلات مرورية مؤقتة، وذلك في إطار استكمال أعمال رفع كفاءة وإصلاح الباكيات المتضررة بكوبري 6 أكتوبر، للقادم من ميدان عبد المنعم رياض.

غلق جزئي بمنزل كوبري باغوص لمدة 14 يومًا

وأوضحت الإدارة أنه سيتم غلق منزل كوبري باغوص في اتجاه كوبري مهمشة (منطقة المفارق أعلى كوبري باغوص)، مع توجيه حركة المركبات للاستمرار في اتجاه كوبري 6 أكتوبر.

ويبدأ تنفيذ الغلق يوميًا من الساعة 12:30 صباحًا وحتى الساعة 6 صباحًا، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 6 أبريل 2026، ولمدة 14 يومًا.

تعديلات مرورية ليلية لتطوير كوبري 6 أكتوبر بالقاهرة

وأكدت الإدارة العامة لمرور القاهرة أنها قامت بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، إلى جانب التنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وكافة التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، وذلك لضمان أمن وسلامة المواطنين خلال فترة تنفيذ الأعمال.

