لمدة 14 يومًا.. تحويلات مرورية لرفع كفاءة وإصلاح باكيات كوبري 6 أكتوبر بالقاهرة

كتب : علاء عمران

03:44 م 06/04/2026 تعديل في 03:51 م

تحويلات مرورية بسبب أعمال إصلاح كوبري 6 أكتوبر

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تنفيذ تحويلات مرورية مؤقتة، وذلك في إطار استكمال أعمال رفع كفاءة وإصلاح الباكيات المتضررة بكوبري 6 أكتوبر، للقادم من ميدان عبد المنعم رياض.

غلق جزئي بمنزل كوبري باغوص لمدة 14 يومًا

وأوضحت الإدارة أنه سيتم غلق منزل كوبري باغوص في اتجاه كوبري مهمشة (منطقة المفارق أعلى كوبري باغوص)، مع توجيه حركة المركبات للاستمرار في اتجاه كوبري 6 أكتوبر.

ويبدأ تنفيذ الغلق يوميًا من الساعة 12:30 صباحًا وحتى الساعة 6 صباحًا، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 6 أبريل 2026، ولمدة 14 يومًا.

تعديلات مرورية ليلية لتطوير كوبري 6 أكتوبر بالقاهرة

وأكدت الإدارة العامة لمرور القاهرة أنها قامت بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، إلى جانب التنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وكافة التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، وذلك لضمان أمن وسلامة المواطنين خلال فترة تنفيذ الأعمال.

اقرأ أيضا:

الإرهابي علي عبد الونيس: انضممت للإخوان أثناء الدراسة الجامعية وتلقيت تدريبات في غزة

الداخلية تكشف رحلة "علي ونيس" من طالب جامعي لقيادي في جناح إرهابي مسلح

متضيعش نفسك.. كفاية دم".. رسائل علي عبد الونيس لابنه وزوجته وقيادات تنظيم "حسم"

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ترامب: 155 طائرة و200 جندي شاركوا في عملية إنقاذ الطيار الأمريكي الثاني
شئون عربية و دولية

ترامب: 155 طائرة و200 جندي شاركوا في عملية إنقاذ الطيار الأمريكي الثاني

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بحلول التعاملات المسائية
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بحلول التعاملات المسائية

خالد علي: حبس أحمد دومة 4 أيام بتهمة نشر أخبار كاذبة
حوادث وقضايا

خالد علي: حبس أحمد دومة 4 أيام بتهمة نشر أخبار كاذبة
ماذا يحدث للإنترنت عالميًا إذا استهدفت الكابلات البحرية في مضيق هرمز؟
اقتصاد

ماذا يحدث للإنترنت عالميًا إذا استهدفت الكابلات البحرية في مضيق هرمز؟
طرح عملة "2 جنيه" وتغيير سبيكة الجنيه لمواجهة أزمة الفكة
أخبار مصر

طرح عملة "2 جنيه" وتغيير سبيكة الجنيه لمواجهة أزمة الفكة

أخبار

المزيد

لمدة 20 ساعة.. قطع المياه عن 5 مناطق في الإسكندرية غدًا
تنظيم الاتصالات يكشف تفاصيل الشريحة المخصصة للأطفال
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف سفينة هجومية وحاملة مروحيات أمريكية
واشنطن تتسلم رد إيران على مقترح وقف الحرب |تفاصيل
مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق