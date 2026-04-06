

نشرت الوقائع المصرية، في العدد رقم 46 الصادر اليوم الإثنين لعام 2026، قرارين جديدين لوزير الداخلية اللواء محمود توفيق، حملا رقمي 401 و402 لسنة 2026، بشأن السماح لـ42 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، وذلك وفقًا لأحكام القانون.

تضمن القرار الإذن لـ21 مواطنًا، وهم: كريم ماجد حسين علي حسين، أكرم ماجد حسين علي حسين، عمرو حسن محمد حسن سلامة، أحمد أيمن محمد محمود، يونس أيمن محمد محمد أحمد، آدم خالد حاتم حافظ عنان، يمنى ممدوح سليم محمد مرزوق، دينا مصطفى صابر محمد، عمرو محمد حسنين شطا، حاتم محمد سليمان فرغلي، علي تامر علي عباس سليمان، خليل محمد خليل حمدان نصر الله قشطة، جرجس جورج جرجس شاكر عبد المسيح، مدحت خالد عزت محمد حسين نطر، يوسف عبد الله عباس مصطفى المصري، أحمد هشام محمد عبد القادر عفيفي، كريم ياسر محمود الخازندار، ياسين محمد إبراهيم عبد المعطي عبد العال، كريم يوسف هاني يوسف حافظ، نور محمد رجائي سيد حسن أبو عليوة، يوسف خالد علي بكر.

ونص القرار على السماح لهم بالتجنس بجنسيات أجنبية متنوعة، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والقرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الخاص بتفويض مساعد وزير الداخلية لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المتعلقة بالجنسية.

تفاصيل القرار رقم 402 لسنة 2026

كما نص القرار الثاني على منح الإذن لـ21 مواطنًا آخرين، أولهم محمود عزمي محمد أحمد حسن وآخرهم عمر محمود محمد مصطفى، بالتجنس بجنسيات أجنبية متنوعة، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

شمل القرار الأسماء التالية: محمود عزمي محمد أحمد حسن، آدم ممدوح أحمد أحمد البسطويسي، أمين محمد أمين دمرداش، عز الدين خالد عبد الحميد عبد السلام حرفوش، يوسف خالد محمد ريان، يوسف محمد سامي بركات، نشوى حسين محمد حسين، مريم عبد العزيز عبد العزيز محمود، علاء منير داود سالم سويدان، محمود أحمد إبراهيم محمد سلامة، دحية خالد يوسف محمد العشي، منير رأفت منير لاوس تاوضروس، محمود صباح محمد العكيل، مهند عبد المجيد صوفي عبد الفتاح، أحمد صالح محجوب صالح، أحمد عبد الرحيم عبده علي خليفة، مؤمن أحمد سعيد عطية سليمان، أحمد السيد إسماعيل محمد إسماعيل، طارق خالد ثروت علي، عمر مجدي السيد عبد السميع السيد عثمان، عمر محمود محمد مصطفى.

تنوع الجنسيات الممنوحة بين دول أوروبية وعربية

وأكدت القرارات صدورها بعد الاطلاع على الدستور والقوانين المنظمة للجنسية المصرية، على أن يتم نشرها في الوقائع المصرية والعمل بها وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها، بما يتيح للمذكورين الجمع بين الجنسية المصرية والجنسية الأجنبية المأذون بها.

اقرأ أيضا:

وزارة الداخلية تنجح في إحباط مخطط لحركة حسم الإرهابية

الإرهابي علي عبد الونيس: انضممت للإخوان أثناء الدراسة الجامعية وتلقيت تدريبات في غزة

الداخلية تكشف رحلة "علي ونيس" من طالب جامعي لقيادي في جناح إرهابي مسلح