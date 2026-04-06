إعلان

إيران: عبور 15 سفينة عبر مضيق هرمز خلال الـ 24 ساعة الماضية

كتب : د ب أ

12:06 ص 06/04/2026

مضيق هرمز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية، نقلا عن أحدث البيانات المتعلقة بحركة المرور في مضيق هرمز، بأن 15 سفينة عبرت المضيق بتصريح من إيران خلال الـ 24 ساعة الماضية.
ووفقا لوكالة فارس، أظهرت البيانات أن حركة السفن عبر المضيق لا تزال أقل بنسبة 90% تقريباً عما كانت عليه قبل بدء الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وفقا لما وكالة بلومبرج للأنباء.
ولم تقدم الوكالة تفاصيل محددة حول جنسيات السفن أو طبيعة الشحنات التي تحملها.
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن هجمات على محطات الطاقة والجسور الإيرانية ، والبنية التحتية المدنية إذا لم يتم إعادة فتح مضيق هرمز.
من جانبه، قال نائب مدير الاتصال والمعلومات في مكتب الرئيس الإيراني، في منشور على تطبيق "إكس" إن "إيران لن تعيد فتح مضيق هرمز إلا عندما يتم تخصيص نظام قانوني جديد نحصل من خلاله على جزء من رسوم العبور لتعويض كافة الخسائر الناجمة عن هذه الحرب" وفقا لما وكالة بلومبرج للأنباء.
وتسببت الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في تراجع كبير في عدد السفن التي تعبر مضيق هرمز الذي تسلكه السفن التي تحمل 20%من النفط العالمي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مضيق هرمز حرب إيران إيران وأمريكا الشرق الأوسط - الشرق الأوسط

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"خائن ومحتال".. انتفاضة شعبية في شمال إسرائيل ضد نتنياهو
شئون عربية و دولية

الملك أحمد فؤاد الثاني يزور معبد أبو سمبل بأسوان
أخبار المحافظات

عمدة البسقلون بالمنيا يرد على جدل الـ 150 جرام ذهب: "كانت بتعدي النص كيلو"
شئون عربية و دولية

احذر تناوله.. نوع أسماك سام وقد يؤدي إلى الوفاة
نصائح طبية

بعد أول إصابة في أوروبا.. أعراض تكشف الإصابة بـ إنفلونزا الطيور H9N2
نصائح طبية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق