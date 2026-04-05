تقدمت "نسرين" بدعوى خلع أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبة إنهاء علاقتها الزوجية بعد عام واحد فقط من الزواج، مبررة طلبها بخلافات متكررة نشبت بينها وبين زوجها، كان آخرها رفضه شراء هدية لوالدتها عبارة عن خاتم تبلغ قيمته 100 ألف جنيه.

وقالت الزوجة في دعواها إن حياتها الزوجية بدأت بشكل هادئ، ولم تكن تتوقع أن تتفاقم الخلافات بينهما بهذه السرعة، مشيرة إلى أن زوجها كان يُظهر في بداية الزواج اهتمامًا كبيرًا بها وبأسرتها، إلا أن هذا الاهتمام تراجع تدريجيًا مع مرور الوقت، ما تسبب في توتر العلاقة بينهما.

تفاصيل دعوى خلع بسبب خاتم بـ 100 ألف جنيه

وأوضحت "نسرين" أن الأزمة الأخيرة بدأت عندما طلبت من زوجها شراء خاتم لوالدتها كهدية تقدير، مؤكدة أن هذا الطلب جاء في إطار المجاملات العائلية التي تحرص عليها، إلا أن زوجها رفض الأمر بشكل قاطع، معتبرًا أن المبلغ مبالغ فيه ولا يتناسب مع إمكانياته، وهو ما أثار غضبها ودفعها للشعور بعدم تقديره لها ولأسرتها.

وأضافت أنها حاولت احتواء الموقف وإقناعه أكثر من مرة، إلا أنه تمسك برفضه، واعتبر أن مثل هذه الطلبات تمثل ضغطًا ماديًا غير مبرر عليه، ما أدى إلى تصاعد الخلافات بينهما بشكل ملحوظ، ووصولها إلى طريق مسدود، خاصة مع تدخل بعض أفراد الأسرتين دون الوصول إلى حل.

وأكدت الزوجة أن الخلاف لم يكن الوحيد، بل سبقه عدد من المشكلات الأخرى التي تراكمت مع مرور الوقت، وجعلت استمرار الحياة الزوجية أمرًا صعبًا، مشيرة إلى أنها فقدت الشعور بالاستقرار والراحة داخل منزل الزوجية، وهو ما دفعها لاتخاذ قرار اللجوء إلى القضاء.

وأشارت "نسرين" إلى أنها لم تعد قادرة على استكمال الحياة مع زوجها في ظل استمرار الخلافات وغياب التفاهم بينهما، مؤكدة أنها حاولت الإصلاح أكثر من مرة دون جدوى، ما دفعها في النهاية إلى طلب الخلع كحل أخير لإنهاء النزاع بشكل قانوني بعد رفضه الطلاق وديًا.

وحملت الدعوى رقم 769 لسنة 2025، ولا تزال منظورة أمام محكمة الأسرة، ولم يتم الفصل فيها حتى الآن.

