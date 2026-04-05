

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقطع فيديو يُظهر مشاجرة بين عدد من الأشخاص باستخدام الأسلحة النارية بأحد شوارع القليوبية.

وزارة الداخلية تكشف ملابسات فيديو المشاجرة المنتشر على السوشيال ميديا

وقالت الوزارة في بيان اليوم الأحد، إنه بالفحص تبين أن الفيديو قديم وتم تداوله سابقًا بتاريخ 18/10/2025، وتم تحديد الأشخاص الظاهرين بالمقطع وعددهم 6 أشخاص لهم معلومات جنائية ومقيمين بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة.

إطلاق أعيرة نارية بغرض استعراض القوة والبلطجة دون إصابات

وتم ضبط 4 منهم بحوزتهم 4 بنادق خرطوش، وبمواجهتهم أقروا بإطلاق الأعيرة النارية داخل دائرة القسم بغرض استعراض القوة والبلطجة وإرهاب قاطني المنطقة على خلفية خلافات الجيرة، دون وقوع أي إصابات.

وفي وقت لاحق تم ضبط الشخصين الهاربين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق وقررت حبس جميع المتهمين على ذمة التحقيق، وما زالوا قيد الحبس حتى الآن.