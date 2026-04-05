تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، من ضبط عدد من قضايا الإتجار بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، بقيمة مالية تزيد عن 3 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

قطاع الأمن العام يلاحق تجار العملات الأجنبية خارج السوق المصرفي

وفي نفس الإطار، واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ومديريات الأمن حملاتهم المكبرة لضبط الجرائم التموينية والتلاعب بأسعار السلع الأساسية، حيث تم ضبط عدد من المخالفات المتعلقة بالمخابز السياحية الحرة والمدعمة، وضُبط خلالها أكثر من 6 طن دقيق (أبيض وبلدي مدعم) تم التعامل معها قانونياً لحماية المستهلكين وضمان استقرار الأسواق.