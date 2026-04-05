الداخلية: ضبط 3 مليون جنيه عملات أجنبية و6 طن دقيق في 24 ساعة

كتب : علاء عمران

11:49 ص 05/04/2026

حملة امنية

تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، من ضبط عدد من قضايا الإتجار بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، بقيمة مالية تزيد عن 3 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

وفي نفس الإطار، واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ومديريات الأمن حملاتهم المكبرة لضبط الجرائم التموينية والتلاعب بأسعار السلع الأساسية، حيث تم ضبط عدد من المخالفات المتعلقة بالمخابز السياحية الحرة والمدعمة، وضُبط خلالها أكثر من 6 طن دقيق (أبيض وبلدي مدعم) تم التعامل معها قانونياً لحماية المستهلكين وضمان استقرار الأسواق.

