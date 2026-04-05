تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، محاكمة 97 متهمًا في القضية رقم 5263 لسنة 2025 جنايات مدينة نصر أول، لاتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين، خلال الفترة من عام 2021 وحتى 14 ديسمبر 2024، انضموا إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض أمن المجتمع للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها، فضلًا عن الاعتداء على الحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضاف أمر الإحالة أن بعض المتهمين واجهوا اتهامات بتمويل الإرهاب، فيما نُسب إلى المتهمين من الثالث حتى الأخير الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها. كما وُجهت للمتهمين أرقام 13 و40 و87 تهم حيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.