ضبطت مباحث رعاية الأحداث 10 متهمين لقيامهم باستغلال الأطفال في أعمال التسول واستجداء المارة بنطاق محافظة الجيزة اليوم الخميس.

سقوط عصابة استغلال الصغار في ميادين الجيزة

كشفت التحريات قيام 9 رجال وسيدة، لعدد منهم معلومات جنائية، باستغلال 11 طفلا من المعرضين للخطر في أعمال التسول وبيع السلع بطريقة إلحاحية قسرية، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي بهدف التربح السريع من آلام الصغار.

إنقاذ 11 طفلا وإيداعهم دور الرعاية المختصة

قامت الأجهزة الأمنية بتسليم الأطفال لذويهم بعد أخذ التعهدات اللازمة بحسن رعايتهم، مع التنسيق لإيداع من تعذر الوصول لأهليته بدار رعاية لتوفير حياة كريمة لهم، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات مع المتهمين.

