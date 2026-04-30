إعلان

اعترافات عصابة التسول بالجيزة تكشف أسرار استغلال الأطفال في الميادين

كتب : علاء عمران

03:43 م 30/04/2026

أطفال التسول

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ضبطت مباحث رعاية الأحداث 10 متهمين لقيامهم باستغلال الأطفال في أعمال التسول واستجداء المارة بنطاق محافظة الجيزة اليوم الخميس.

سقوط عصابة استغلال الصغار في ميادين الجيزة

كشفت التحريات قيام 9 رجال وسيدة، لعدد منهم معلومات جنائية، باستغلال 11 طفلا من المعرضين للخطر في أعمال التسول وبيع السلع بطريقة إلحاحية قسرية، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي بهدف التربح السريع من آلام الصغار.

إنقاذ 11 طفلا وإيداعهم دور الرعاية المختصة

قامت الأجهزة الأمنية بتسليم الأطفال لذويهم بعد أخذ التعهدات اللازمة بحسن رعايتهم، مع التنسيق لإيداع من تعذر الوصول لأهليته بدار رعاية لتوفير حياة كريمة لهم، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات مع المتهمين.
الكلمات المفتاحية:

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية الجيزة استغلال الأطفال

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

