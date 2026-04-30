القبض على مدير مركز تعليمي للنصب على المواطنين بشهادات مزيفة

كتب : علاء عمران

03:51 م 30/04/2026

ضبط مدير مركز تعليمي زيف شهادات دراسية

أنهت مباحث القاهرة نشاط مدير مسؤول عن إدارة كيان تعليمي بدون ترخيص اتخذه ستارا للنصب على المواطنين بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول اليوم الخميس.

حيلة الشهادات المزورة لفرص العمل الوهمية بمدينة نصر

أكدت التحريات قيام القائمين على الكيان بإيهام الضحايا بمنحهم شهادات دراسية تتيح لهم فرص عمل بجهات مختلفة على غير الحقيقة، وذلك مقابل الحصول على مبالغ مالية كبيرة منهم بزعم المصاريف الإدارية.

ضبط المستندات والأختام المزيفة داخل مقر الكيان التعليمي

داهمت القوات مقر الكيان وعثرت بحوزة المتهم على شهادات منسوبة للمركز ودفاتر تحصيل مبالغ وختم أكلاشيه وفلاشة تحتوي على نماذج شهادات، وبمواجهته اعترف بالواقعة للتربح غير المشروع، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

