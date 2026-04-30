إعلان

تحرك قانوني من محمود زلاكة لاعب بيراميدز ضد منتحل صفته

كتب : أحمد عادل

03:43 م 30/04/2026 تعديل في 04:01 م

زلاكة 1

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن محمود زلاكة، لاعب نادي بيراميدز، اتخاذه الإجراءات القانونية ضد شخص ينتحل صفته عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأوضح زلاكة، عبر حسابه الشخصي، أن هناك حسابًا مزيفًا باسمه يقوم بالتواصل مع المواطنين وطلب أموال منهم، مؤكدًا أن تلك الأفعال تندرج تحت وقائع النصب ولا تمت له بأي صلة.

وقال اللاعب: "فيه حد عامل حساب فيك باسمي على فيسبوك وبيكلم الناس وبيطلب فلوس، الكلام ده نصب وأنا مليش أي علاقة بيه نهائي".

وأضاف: "يا ريت أي حد توصله رسالة من الحساب ده يعمله ريبورت فورًا، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية".

اقرأ أيضًا:

بملابس خادشة وألفاظ خارجة.. الأمن ينهي رحلة "بلوجر المشاهدات" بالإسكندرية

قرار عاجل من النيابة في واقعة انفجار تكييف بمحكمة الإسكندرية

صاحب تريند "التنورة".. القصة الكاملة لاتهام مؤسس "بيت فاطم" بهتك عرض 4 فتيات

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بيراميدز النصب محمود زلاكة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أسرار كهف مريم ومدينة الموتى.. حكاية جبل الطير بالوادي الجديد
أخبار المحافظات

بقلظ وفطوطة.. عرائس مصرية لا يعرفها جيل Z
علاقات

جدل ضياء العوضي.. شهادات صادمة لضحايا نظام الطيبات
أخبار مصر

ما مصير سعر الذهب بعد تثبيت الفائدة الأمريكية؟ خبراء يجيبون
اقتصاد

الرئيس السيسي: 65% من المصريين دون 40 عامًا وتوفير الوظائف تحدٍ كبير
أخبار مصر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

جدل ضياء العوضي.. شهادات صادمة لضحايا نظام الطيبات
محامي ضياء العوضي: أنهينا إعادة تشريح الجثمان وإعادة دفنه
الرئيس السيسي يوجه بصرف 1500 جنيه منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة
الرئيس السيسي يوجه بإعفاء العمالة غير المنتظمة من هذه الرسوم.. (تفاصيل)
موجة حارة تضرب البلاد حتى السبت.. الأرصاد تكشف التفاصيل وموعد التحسن
رحلة البحث عن مخرج.. مسيحيون منفصلون يترقبون تعديلات "الأحوال الشخصية"