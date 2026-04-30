أعلن محمود زلاكة، لاعب نادي بيراميدز، اتخاذه الإجراءات القانونية ضد شخص ينتحل صفته عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأوضح زلاكة، عبر حسابه الشخصي، أن هناك حسابًا مزيفًا باسمه يقوم بالتواصل مع المواطنين وطلب أموال منهم، مؤكدًا أن تلك الأفعال تندرج تحت وقائع النصب ولا تمت له بأي صلة.

تحذير من حساب مزيف باسم محمود زلاكة

وقال اللاعب: "فيه حد عامل حساب فيك باسمي على فيسبوك وبيكلم الناس وبيطلب فلوس، الكلام ده نصب وأنا مليش أي علاقة بيه نهائي".

وأضاف: "يا ريت أي حد توصله رسالة من الحساب ده يعمله ريبورت فورًا، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية".

