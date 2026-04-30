ضبطت مباحث الجيزة لصا سرق سيارة تابعة لإحدى المصالح الحكومية بمنطقة الهرم اليوم الخميس.

بلاغ باختفاء سيارة مصلحة حكومية بشوارع الهرم

بدأت الواقعة بتلقي قسم شرطة الأهرام بلاغا من موظف وسائق بأنه عقب إيقاف سيارة ربع نقل تابعة لجهة عملهما بأحد الشوارع لإنهاء بعض المهام، اكتشفا عدم تواجدها بالمكان.

تحديد هوية المتهم وضبطه بالمركبة المسروقة

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية هوية المتهم وتبين أنه عاطل له معلومات جنائية مقيم بدائرة القسم، وتم ضبطه وبحوزته السيارة المستولى عليها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهم، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات وتسليم السيارة للجهة التابعة لها.

