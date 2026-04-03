شهدت منطقة النهضة واقعة سقوط مروعة من أحد العقارات السكنية، ما أسفر عن إصابة طفل في ظروف غامضة قيد الفحص من قبل ضباط قسم ثان السلام.

لحظة الحادث



وفقًا للمعلومات الأولية، فقد سقط طفل من الطابق الثالث بمساكن إيچيكو 1200 بلوك 25 مدخل 1. وتشير الإفادة إلى أن الحادث نتيجة اخلتال توازن الصغير.

تحرك سريع وإنقاذ المصابين



على الفور، جرى نقل المصاب إلى مستشفى السلام لتلقي العلاج. عدد من شهود العيان أكدوا أن الحادث وقع بشكل مفاجئ دون مقدمات واضحة، فيما سادت حالة من الارتباك والقلق بين السكان، الذين سارعوا لإبلاغ الجهات المختصة وطلب المساعدة.

