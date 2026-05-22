وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، برفع درجة الاستعداد فى كافة المديريات والقطاعات الخدمية بالمحافظات لاستقبال عيد الأضحى المبارك وتوفير الخدمات اليومية للمواطنين وضمان سلامتهم وعدم حدوث ما يعكر احتفالاتهم مع أسرهم بإجازة العيد.

التأكيد على جاهزية المستشفيات ومرفق الإسعاف والحماية المدنية

وبحسب بيان صحفي، أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، على ضرورة التأكيد على جاهزية المستشفيات ومرفق الإسعاف والحماية المدنية على مستوى المحافظة مع توافر المستلزمات الطبية والأدوية واتخاذ التدابير اللازمة وتوفير الحصص التموينية والبترولية يومياً وتفعيل غرف العمليات والأزمات ومراكز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة للمتابعة على مدار الساعة أي أحداث طارئة.

وأشارت "عوض" في توجيهاتها للمحافظات إلى تنسيق الأجهزة التنفيذية مع مديريات التموين بحملات يومية على المحال والمطاعم والأسواق للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة وضبط أية مخالفات والإشراف على المخابز للتأكد من وفرة الخبز المدعم للمواطنين .

التصدي الفوري لكافة مخالفات البناء بدون ترخيص

ووجهت وزيرة التنمية التنمية المحلية والبيئة بضرورة التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية بالتصدي الفوري لكافة مخالفات البناء بدون ترخيص وكذلك التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك وأراضى الدولة وإزالتها في المهد تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء في اجتماع مجلس المحافظين الأخير .

التنسيق بين الجهات التنفيذية بالمحافظات ومديريات الأمن لاتخاذ الإجراءات اللازمة

كما أشارت الدكتورة منال عوض إلى أهمية التنسيق بين الجهات التنفيذية بالمحافظات ومديريات الأمن لاتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يخص تحديد وتأمين ساحات صلاة العيد وكذا أماكن التجمعات الجماهيرية والحدائق والمتنزهات العامة والمناطق السياحية والتصدي لأى ممارسات أو مخالفات تعكر صفو المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات لتوفير بيئة آمنة للأسر خلال أيام العيد .

وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على ضرورة التشديد على نظافة الحدائق العامة والمتنزهات والشوارع والميادين الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظات ورفع التراكمات أولاً بأول وإزالة أي إشغالات تعيق حركة السيارات والمواطنين والمتابعة الدورية للإدارات المختصة لمواقف السيارات لعدم استغلال المواطنين .

كما وجهت "عوض" بضرورة تشكيل لجان من المحافظات وممثلين من وزارة الموارد المائية والرى والجهات المعنية بوزارة الداخلية للمرور على المراسي والعائمات بأنواعها المختلفة للتأكد من التراخيص والسلامة الإنشائية وقدرة وسعة التحميل ، والتأكيد على زيادة تواجد عمال الإنقاذ بالشواطئ الممتدة بنطاق المحافظات الساحلية .

وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على رفع درجة الاستعداد بالمجازر الحكومية والتأكد من جاهزيتها الفنية والتشغيلية لاستقبال الأضاحي والذبائح وحظر الذبح خارج المجازر الحكومية المعتمدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية والفنية المنظمة لذلك واتخاذ التدابير اللازمة للتخلص الآمن من مخلفات الذبح .

كما أصدرت الدكتورة منال عوض، توجيهاتها برفع درجة الاستعداد والتأهب بجهازى شئون البيئة وتنظيم إدارة المخلفات من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة على مدار أيام العيد للتدخل السريع لمواجهة أى مشكلات أو حوادث بيئية طارئة.

وضع خطة سريعة خلال إجازة العيد

وشددت "عوض" على ضرورة الربط بين الأفرع الإقليمية لجهاز شئون البيئة وغرفة العمليات المركزية ومركز سيطرة الشبكة الوطنية بالوزارة، والتنسيق مع الجهات المعنية ووضع خطة سريعة خلال إجازة العيد وتكثيف عمليات رفع كفاءة تقديم خدمات النظافة والتجميل في الشوارع الرئيسية والفرعية بالمحافظات، وجاهزية تواجد الحملات المركزية للطوارئ خلال فترة العيد، لرفع المخلفات وخاصة مخلفات الأضاحى.

وفي سياق آخر وجهت الدكتورة منال عوض برفع حالة الاستعداد بالمحميات الطبيعية لاستقبال الزائرين خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك، بما يسهم في توفير تجربة سياحية مميزة للزوار لقضاء أوقات ممتعة وسط أجواء الطبيعة الخلابة بالمحميات الطبيعية المتنوعة داخل جمهورية مصر العربية، والتعرف على التراث البيئي والثقافي للمجتمعات المحلية التي تعيش داخل نطاق تلك المحميات.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن تطوير المحميات الطبيعية يأتي في إطار رؤية متكاملة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة بالمحافظات التي تقع في نطاقها تلك المحميات، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز مشاركة المجتمعات المحلية في الأنشطة السياحية البيئية داخل المحميات، بما يوفر فرص عمل جديدة ويدعم المشروعات الصغيرة والحرف التراثية، ويسهم في تحسين مستوى المعيشة للمجتمعات المحلية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الموارد الطبيعية وضمان استدامتها للأجيال القادمة.

ودعت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، المواطنين إلى زيارة المحميات الطبيعية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك للاستمتاع بالطبيعة والتعرف على ثرواتها البيئية الفريدة، مع الالتزام بالتعليمات المنظمة للزيارة والمساهمة في الحفاظ على تلك الموارد الطبيعية.

توفير كافة سبل الأمان للزائرين

وأضافت الدكتورة منال عوض أنه تم توفير كافة سبل الأمان للزائرين، حيث وجهت بضرورة تواجد الباحثين المتخصصين لتعريف الزوار بأهمية المحميات ودورها في حماية الطبيعة، مشددة على ضرورة الالتزام بضوابط السياحة البيئية داخل المحميات والحفاظ عليها وعدم تلويثها.