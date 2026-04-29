قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة 23 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ "خلية لجان العمل النوعي"، والمقيدة برقم 11801 لسنة 2024 جنايات دار السلام، وذلك لجلسة 23 يونيو المقبل لسماع أقوال الشهود.

صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران وضياء عامر، حيث جاء قرار التأجيل لتمكين المحكمة من الاستماع لشهود الإثبات في الواقعة. وتعود أحداث القضية للفترة من عام 2014 وحتى يونيو 2021، حيث نسبت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تهدد الأمن القومي والسلم الاجتماعي بنطاق دائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة.

تضمن أمر إحالة المتهمين توجيه تهمة تولي قيادة جماعة إرهابية للمتهم الأول، تهدف إلى استخدام القوة والعنف والترويع للإخلال بالنظام العام وتعطيل أحكام الدستور والقانون. كما واجه باقي المتهمين تهم الانضمام لتلك الجماعة مع علمهم بأغراضها التخريبية، فضلا عن قيام عدد من المتهمين بمد الجماعة بمعونات مادية وأموال وأسلحة نارية لتنفيذ مخططاتهم العدائية.

وكشفت التحقيقات عن تورط المتهم السابع عشر في حيازة مواد كيميائية تستخدم في تصنيع المفرقعات، بالإضافة إلى حيازة المتهم الخامس عشر وآخرين لأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، بقصد استخدامها في نشاطات تضر بالأمن العام وتستهدف مؤسسات الدولة والسلطات العامة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين منذ بدء التحقيقات.