"استغل حاجتهن للدعم والتعافي".. ماذا قالت ضحايا "بيت فاطم" بالتحقيقات؟

كتب : أحمد عادل

07:36 م 29/04/2026 تعديل في 07:44 م

بيت فاطم

استمعت النيابة العامة، إلى أقوال 4 فتيات، في واقعة تعرضهن لهتك العرض على يد مؤسس "بيت فاطم" بجاردن سيتي.

وشهدت 3 فتيات أنهن تعرضن لوقائع هتك عرض على يد المتهم في أماكن متفرقة، من بينها مقر مؤسسة أهلية غير مرخصة بمنطقة جاردن سيتي "بيت فاطم"، خلال الفترة من عام 2022 حتى 2025.

وتابعت الضحايا أنهن لجأن إلى المتهم طلبًا للدعم والتعافي، في ظل ما مررن به من ظروف اجتماعية ونفسية صعبة، إلا أنه استغل تلك الأوضاع لارتكاب جريمته.

وأكدت الضحية الرابعة أنها تعرضت لواقعة مماثلة في عام 2017.

قرارات النيابة العامة بشأن مؤسس "بيت فاطم"

وأمرت النيابة العامة بحبس "م. ط" مالك مؤسسة أهلية غير مرخصة بجاردن سيتي "بيت فاطم"، في اتهامه بهتك عرض 4 فتيات على ذمة التحقيقات.

كما أمرت جهات التحقيق بإرفاق تحريات الشرطة ووحدة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر.
كما قامت بفحص هاتف المتهم والأجهزة الإلكترونية الخاصة به.

تحذير من النيابة بشأن نشر بيانات المجني عليهن

وأكدت النياة أنها تباشر التحقيقات في سرية تامة، حفاظًا على خصوصية المجني عليهن والشهود، تنفيذًا لنصوص القانون.

وتهيب النيابة العامة بالكافة عدم نشر أو تداول أي بيانات أو معلومات من شأنها كشف هوية المجني عليهن أو الشهود، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف ذلك.

