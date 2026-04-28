إعلان

فيديو التريند الكاذب.. ادعاء ضد رجل شرطة يشعل السوشيال والحقيقة صادمة

كتب : مصراوي

07:06 م 28/04/2026

فيديو ادعاء كاذب ضد شرطي في المنيا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

في زمن أصبحت فيه “التريندات” هدفًا يسعى إليه الكثيرون، خرج فيديو مثير يتهم أحد أفراد الشرطة بالتقاعس عن تنفيذ حكم قضائي، ليتحول سريعًا إلى قضية رأي عام.

اتهام مباشر، اسم محدد، وغضب واسع بين المتابعين لكن خلف هذا المشهد المشتعل، كانت الحقيقة تُنسج بشكل مختلف تمامًا، لتكشف عن واحدة من أخطر سلبيات السوشيال ميديا "التضليل من أجل الربح".

فيديو يثير الجدل


بدأت القصة بمقطع فيديو تم تداوله عبر أحد الحسابات الشخصية، تضمن ادعاءات صريحة ضد فرد شرطة بقسم شرطة ثان المنيا، بزعم امتناعه عن تنفيذ حكم قضائي لصالح أحد الأشخاص.

الفيديو انتشر بسرعة، مصحوبًا بتعليقات غاضبة، ومطالبات بمحاسبة المسؤول.

تحريات الشرطة تكشف الحقيقة


على الفور، تم فحص الواقعة بدقة، لتتكشف مفاجآت غير متوقعة.أثبتت التحريات عدم صحة تلك الادعاءات جملةً وتفصيلًا، كما تبين أنه لا يوجد من الأساس فرد شرطة بالاسم المذكور ضمن قوة القسم.


بالتعمق في التفاصيل، تبين أن هناك حكمًا قضائيًا صادرًا بالفعل لصالح أحد الأشخاص (يعمل خارج البلاد) ضد شقيقة طليقته، المقيمة بدائرة القسم.


لكن الأخيرة اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وقامت باستئناف الحكم، في مسار قانوني طبيعي لا يتضمن أي مخالفة.

صاحبة الشأن "لا أعرفه"


وبسؤال السيدة الصادر ضدها الحكم، أكدت أنها لا تعرف أي فرد شرطة بالاسم المذكور في الفيديو، ووجهت اتهامًا مباشرًا لصاحبة الحساب بالتشهير بها، والسعي لتحقيق أرباح مالية من وراء نشر تلك الادعاءات.

سقوط صاحبة الحساب


لم تتوقف التحريات عند هذا الحد، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط صاحبة الحساب، وتبين أنها ربة منزل مقيمة بالقاهرة، ولها معلومات جنائية سابقة.


وبمواجهتها، أقرت بأنها اختلقت تلك الواقعة بالكامل، وأن هدفها كان زيادة نسب المشاهدات لتحقيق أرباح مالية من التفاعل على الفيديو.

اقرأ أيضا:

اتقفش في الكمين.. القصة الكاملة لنجل ميدو في واقعة "المخدرات والخمر" بالتجمع

حقيقة فيديو التعدي على فتاة بشبرا الخيمة: ممارسة علاقة آثمة برضاها

الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

موعد أول وآخر رحلات الحج 2026.. وأماكن إصدار التذاكر
أخبار مصر

موعد أول وآخر رحلات الحج 2026.. وأماكن إصدار التذاكر
بعد اتهامه بازدراء الدين.. أول تعليق من نقيب الفنانين بالأردن على أزمة
زووم

بعد اتهامه بازدراء الدين.. أول تعليق من نقيب الفنانين بالأردن على أزمة
جدل بشأن "شريحة الكهرباء الموحدة".. توضيح رسمي بعد الانتقادات
أخبار مصر

جدل بشأن "شريحة الكهرباء الموحدة".. توضيح رسمي بعد الانتقادات
ما علاقة الشاي والمكسرات بحصى الكلى؟.. خبراء يوضحون
نصائح طبية

ما علاقة الشاي والمكسرات بحصى الكلى؟.. خبراء يوضحون
لقطة مؤثرة.. بكاء حسني عبدربه بعد فوز الإسماعيلي (صورة)
رياضة محلية

لقطة مؤثرة.. بكاء حسني عبدربه بعد فوز الإسماعيلي (صورة)

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

رحلة البحث عن مخرج.. مسيحيون منفصلون يترقبون تعديلات "الأحوال الشخصية"