في ثوان معدودة تحول مقطع فيديو قصير لا تتجاوز مدته الدقيقة إلى عاصفة من القلق والتعاطف. بطلة الفيديو فتاة لم تبلغ السن القانونية بعد، فهي ابنة الت17 عاما ظهرت في مشهد بدا وكأنه النهاية، ابتلعت أقراصًا تُبتلع أمام الكاميرا، وملامح توحي بالانهيار.

متابعو السوشيال ميديا انقسموا بين مصدوم ومتعاطف، وآخرين طالبوا بسرعة إنقاذها قبل فوات الأوان لكن وكما يحدث كثيرًا خلف شاشات الهواتف، لم تكن الحقيقة كما بدت بل كانت أكثر تعقيدًا وأقل مأساوية مما تخيله الجميع.

فيديو فتاة المرج

سرعان ما انتشر المقطع كالنار في الهشيم عبر منصات التواصل الاجتماعي، مثيرًا حالة من الجدل الواسع. مشهد الفتاة وهي تتناول أقراصًا طبية دفع الكثيرين للاعتقاد بأنها تحاول إنهاء حياتها، ما فتح بابًا واسعًا للتعاطف والخوف في آنٍ واحد.

تحرك الشرطة لكشف الحقيقة

لم تمر الواقعة مرور الكرام، وتحرك رجال المباحث بسرعة لتحديد هوية الفتاة وكشف ملابسات الفيديو المتداول وتم الوصول إليها، وتبين أنها طالبة تبلغ من العمر 17 عامًا، تقيم بدائرة قسم شرطة المرج.

اعتراف يقلب الموازين

المفاجأة الكبرى حملتها اعترافات الفتاة أمام رجال التحقيق، أقرت بأن الفيديو لم يكن حقيقيًا، وأنها لم تتناول أي أقراص طبية، بل قامت بتمثيل المشهد بالكامل والهدف محاولة استعطاف شخص بعد رفضه الارتباط بها، فقررت اللجوء إلى هذا الأسلوب لجذب انتباهه.

صدمة أسرة فتاة المرج



باستدعاء والديها، أكدا أن ابنتهما بصحة جيدة، وأنهما لم يكونا على علم بتصوير أو نشر هذا الفيديو. وأشارا إلى أنهما فوجئا بالواقعة مثل باقي المتابعين، ما يعكس فجوة واضحة في المتابعة والرقابة.

إجراءات قانونية وتحقيقات مستمرة



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع أخذ تعهد على أسرة الفتاة بحسن رعايتها ومتابعتها فيما باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، للوقوف على كافة تفاصيلها واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

