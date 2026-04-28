نجح فريق طبي بمستشفى الرمد في محافظة كفر الشيخ، في إنقاذ سيدة من فقدان البصر المحقق، إثر إجراء جراحة معقدة لإنهاء معاناة طبية ناتجة عن مضاعفات خطيرة في العين، وذلك تحت رعاية مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة.

تشخيص الحالة: سباق مع الزمن

كشف الدكتور محمد شحاتة العبد، استشاري طب وجراحة العيون وقائد الفريق الطبي، في تصريحات خاصة لـ "مصراوي"، أن المستشفى استقبل مريضة تعاني من حالة مياه بيضاء متقدمة جداً (Mature Cataract)، أدت إلى تضخم كبير في عدسة العين.

وأوضح العبد أن هذا التضخم تسبب في ارتفاع شديد ومفاجئ في ضغط العين (مياه زرقاء حادة)، وهو ما وضع العصب البصري تحت ضغط هائل يهدد بالضمور الكامل وفقدان الرؤية نهائياً (العمى) في حال تأخر التدخل الجراحي.

تحديات الجراحة المعقدة

أشار قائد الفريق الطبي إلى أن الحالة لم تستجب للعلاجات الدوائية المكثفة لخفض ضغط العين، مما جعل الجراحة خياراً حتمياً رغم خطورتها، موضحا أن التحديات تمثلت في: صلابة العدسة الشديدة نتيجة الإهمال في مراحلها الأولى، والارتفاع الحاد في ضغط العين، مما يزيد من احتمالية حدوث مضاعفات أثناء فتح العين جراحياً، وضعف الإبصار شبه الكامل للمريضة عند دخولها المستشفى.

نجاح التدخل الجراحي

بدأ الفريق الطبي بوضع بروتوكول سريع لتقليل ضغط العين قدر الإمكان قبل البدء، ثم أجريت جراحة دقيقة تضمنت إزالة المياه البيضاء المتصلبة، وعمل فتحات لتصريف السوائل لضمان استقرار ضغط العين مستقبلاً، وانتهت العملية بزرع عدسة داخل العين بنجاح تام.

وضم الفريق الطبي الذي حقق هذا الإنجاز كلاً من: الدكتور محمد شحاتة العبد، والدكتورة جهاد خميس، والدكتور محمد فوزي (أخصائيي الرمد)، بمساعدة التمريض المتخصص.

رسالة توعوية

وفي ختام حديثه، وجه الفريق الطبي رسالة للمواطنين بضرورة عدم التهاون مع أعراض ضعف الإبصار أو آلام العين المفاجئة، مؤكداً أن التشخيص المبكر لحالات "المياه البيضاء" يجنب المريض الدخول في نفق "المياه الزرقاء" المظلم، ويجعل الجراحة أبسط ونسبة النجاح أعلى بكثير.