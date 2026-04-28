يواجه بعض المواطنين مواقف مفاجئة أثناء المرور بالكمائن أو التعامل مع الجهات الأمنية، حين يتبين أن أسماءهم ما زالت مسجلة بأحكام قضائية على قواعد بيانات وزارة الداخلية، رغم انتهاء القضايا أو تنفيذ الأحكام. وقد تؤدي هذه المشكلة إلى الاحتجاز المؤقت أو تعطيل الإجراءات، ما يدفع الكثيرين للبحث عن الطرق القانونية لإزالة هذه الأحكام.

آليات حذف الأحكام من الأنظمة المختلفة، وفقًا للإجراءات الرسمية المتبعة:

3 جهات مختلفة.. وطرق متباينة للإزالة

تظهر الأحكام القضائية في وزارة الداخلية عبر ثلاث شبكات رئيسية، ولكل منها طبيعة مختلفة وإجراءات خاصة للتعامل معها:

أولًا: الفيش الجنائي (صحيفة الحالة الجنائية)

هذه الشبكة تابعة لقطاع الأحوال المدنية، ولا يظهر بها سوى الأحكام النهائية التي تم تنفيذها بالفعل، ويُدرج الحكم في صحيفة الحالة الجنائية بعد تنفيذه، باستثناء بعض الحالات مثل أول جنحة، التي لا تُسجل.

كيف يتم حذف الأحكام من صحيفة الحالة الجنائية؟

يتطلب الأمر تقديم طلب "رد اعتبار" أمام محكمة الجنايات المختصة، بشرط مرور المدة القانونية المحددة بعد تنفيذ الحكم (5 سنوات). وبعد قبول الطلب، يُزال الحكم من الفيش الجنائي رسميًا.

ثانيًا: إدارة تنفيذ الأحكام (الكمائن والأقسام)

تُظهر هذه الشبكة جميع الأحكام الصادرة، سواء تم تنفيذها أو لا، وهي المسؤولة عن ظهور الأحكام في الكمائن والأقسام. وحتى بعد إنهاء القضية، قد يظل الحكم مسجلًا، ما يؤدي إلى توقيف الشخص عند الفحص الأمني.

خطوات حذف الأحكام من إدارة تنفيذ:

استخراج شهادة من جدول النيابة التي أصدرت الحكم

التوجه إلى مديرية الأمن أو وحدة تنفيذ الأحكام

تقديم الشهادة مع صورة بطاقة الرقم القومي

انتظار فحص الشهادة والتأكد من صحتها

بعد التأكد، يتم تسديد الحكم والتوقيع على الإقرار

تُزال البيانات فورًا من النظام

ثالثًا: كارت المعلومات الجنائية (التسجيل الجنائي)

يُعد هذا الكارت سجلًا معلوماتيًا لدى البحث الجنائي، ويشمل بيانات تفصيلية عن الشخص، منها تاريخه الجنائي، ودرجة خطورته، وأوصافه، ويظهر حتى في حالات البراءة أو الإفراج بكفالة، خاصة في القضايا الجنائية.

كيف يتم حذف الأحكام من التسجيل الجنائي؟

يتم الحذف بعد مرور 5 سنوات على آخر اتهام صدر فيه حكم، من خلال:

تقديم طلب إلى لجنة الأمن العام لفحص الحالة

في حال الرفض، يمكن اللجوء إلى القضاء الإداري (مجلس الدولة) للطعن والمطالبة بمحو البيانات

ويجب على صاحب الطلب التعامل مع كل نظام بشكل منفصل، لضمان إزالة اسمه بالكامل من قواعد البيانات.

