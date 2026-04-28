إعلان

فيديو صادم| سائق أجرة يتعاطى المخدرات أثناء القيادة .. وتحرك عاجل من الداخلية

كتب : أحمد عادل

02:49 م 28/04/2026

ضبط سائق أجرة يتعاطى المخدرات أثناء القيادة بالقلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد سيارة أجرة بتعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة، ما عرض حياته وحياة المواطنين للخطر بمحافظة القليوبية.

الفحص والتحريات

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد السيارة الظاهرة في الفيديو، وتبين أنها سيارة أجرة بدون لوحات معدنية وغير مرخصة.
كما تم ضبط قائدها أثناء ارتكاب الواقعة، وتبين أنه له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، ولا يحمل رخصة قيادة.

اعترافات المتهم

وعُثر بحوزة المتهم على كمية من مخدر الحشيش. وبمواجهته، أقر بحيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي وارتكاب الواقعة. والتحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

القليوبية الداخلية مخدرات

إعلان

