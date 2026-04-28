انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 35 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء 28-4-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب لـ"مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4590 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 5901 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 6885 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 7868 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 55080 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 78680 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 244694 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 393400 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 2.23% إلى نحو 4577 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.