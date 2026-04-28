إعلان

وفاة المصابة في انفجار تكييف محكمة الإسكندرية متأثرة بجراحها -صور

كتب : محمد عامر , محمد البدري

05:54 م 28/04/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    السيدة الضحية
  • عرض 4 صورة
    مكان الحادث
  • عرض 4 صورة
    السيدة الضحية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أفادت مصادر طبية بالمستشفى الرئيسي الجامعي بالإسكندرية (الميري)، اليوم الثلاثاء، بوفاة السيدة "شيماء عادل"، متأثرةً بإصابتها الخطيرة بكسر في قاع الجمجمة ونزيف بالأذن، جراء حادث انفجار تكييف في محكمة بمنطقة المنشية الذي وقع ظهر اليوم.

فشل محاولات إنقاذ المصابة

وأوضحت المصادر الطبية أن الفريق الطبي بذل جهودًا مكثفة ومحاولات حثيثة لإنقاذ حياة الحالة، إلا أنها فارقت الحياة نتيجة تدهور حالتها الصحية بشكل حاد تأثرًا بإصابتها.

تفاصيل اللحظات الأخيرة

وكانت المتوفاة، "شيماء. ع. ع" البالغة من العمر 32 عامًا، قد تصادف وجودها بمحيط مبنى محكمة الجنايات بالمنشية لحظة انفجار وحدة تكييف هواء أعلى سطح المبنى، مما أدى لإصابتها إصابات مباشرة في الرأس نقلت على إثرها للمستشفى الجامعي في حالة حرجة، إلى أن أعلنت وفاتها وجارٍ إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان لذويه.

بداية الواقعة

بدأت الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا يفيد بورود بلاغ عاجل من حرس المحكمة بانفجار تكييف أعلى سطح المبنى الواقع في نطاق دائرة قسم شرطة المنشية.

تحرك سريع للأمن والإسعاف

انتقلت القيادات الأمنية وقوات حرس المحكمة مصحوبين بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تم فرض كردونًا أمنيًا حول المكان لتأمين المارة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والوقائية اللازمة للسيطرة على الموقف.

تقديم الإسعافات الأولية للمصابة بموقع الحادث

وكشفت المعاينة الأولية أن الانفجار أسفر عن إصابة سيدة تصادف وجودها في محيط المكان وقت وقوع الحادث، وجرى تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لها فورًا، مع تقييم حالتها الصحية.

تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة تحقيقاتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أحدث الموضوعات

مصراوى TV

اقتصاد

رياضة محلية

اقتصاد

أخبار العقارات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

