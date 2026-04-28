تواصل محافظة القاهرة إنذار أصحاب مخالفات البناء الذين لم يستكملوا إجراءات تقنين أوضاعهم وذلك قبل انتهاء المهلة المحددة للتصالح.

وفي هذا الإطار، أصدرت الأحياء على مستوى المحافظة تنبيهات مشددة بشأن المواطنين ممن لم يستكملوا إجراءات التصالح أو لم يتقدموا بإجراءات التصالح على مخالفات البناء وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023.

تحذير لأصحاب مخالفات البناء بالقاهرة

طالبت الأحياء، أصحاب المخالفات، بسرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية من أجل:

1- تقديم طلب تصالح لأول مرة.

2- استكمال طلب التصالح (مستندات - رسوم).

وحذرت أحياء القاهرة، من التأخير في هذا الأمر، مشددة على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم واستئناف إجراءات التقاضي وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة.

مد التصالح على مخالفات البناء

وافق مجلس الوزراء، على مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من 5 مايو 2026.

