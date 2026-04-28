إعلان

بعد مد التصالح 6 أشهر.. تحذيرات عاجلة لأصحاب مخالفات البناء

كتب : محمد نصار

05:47 م 28/04/2026

مخالفات البناء

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تواصل محافظة القاهرة إنذار أصحاب مخالفات البناء الذين لم يستكملوا إجراءات تقنين أوضاعهم وذلك قبل انتهاء المهلة المحددة للتصالح.

وفي هذا الإطار، أصدرت الأحياء على مستوى المحافظة تنبيهات مشددة بشأن المواطنين ممن لم يستكملوا إجراءات التصالح أو لم يتقدموا بإجراءات التصالح على مخالفات البناء وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023.

طالبت الأحياء، أصحاب المخالفات، بسرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية من أجل:
1- تقديم طلب تصالح لأول مرة.
2- استكمال طلب التصالح (مستندات - رسوم).

وحذرت أحياء القاهرة، من التأخير في هذا الأمر، مشددة على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم واستئناف إجراءات التقاضي وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة.

وافق مجلس الوزراء، على مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من 5 مايو 2026.

اقرأ أيضًا:

الجيزة تواجه مخالفات البناء والمواقف العشوائية - تفاصيل

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مخالفات البناء غرامة التصالح طلبات التصالح التنمية المحلية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

عيار 21 بـ6885 جنيهًا.. سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بحلول التعاملات
اقتصاد

عيار 21 بـ6885 جنيهًا.. سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بحلول التعاملات
رسميًا.. نفاذ تذاكر القمة بين الأهلي والزمالك بالدوري المصري
رياضة محلية

رسميًا.. نفاذ تذاكر القمة بين الأهلي والزمالك بالدوري المصري

إيران تعلن حظر تصدير منتجات الصلب
شئون عربية و دولية

إيران تعلن حظر تصدير منتجات الصلب
التطبيق خلال ساعات.. تغيير مواعيد غلق المحال والمقاهي والمطاعم
أخبار مصر

التطبيق خلال ساعات.. تغيير مواعيد غلق المحال والمقاهي والمطاعم
توقعات بارتفاع أسعار العقارات 20%.. ومطور عقاري: الأزمة في التنظيم وليس
أخبار العقارات

توقعات بارتفاع أسعار العقارات 20%.. ومطور عقاري: الأزمة في التنظيم وليس

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

رحلة البحث عن مخرج.. مسيحيون منفصلون يترقبون تعديلات "الأحوال الشخصية"