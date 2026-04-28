قررت النيابة العامة بالجيزة حبس عامل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتعدي على سائق بسلاح أبيض، ما أسفر عن إصابته بقطع كامل في كف يده اليسرى.

بداية الواقعة

تعود تفاصيل الحادث إلى نشوب مشاجرة بين سائق وشقيق طليقته، داخل منطقة بولاق الدكرور، بسبب خلافات تتعلق برؤية الأطفال.

تطور المشاجرة

وكشفت التحقيقات الأولية أن مشادة كلامية بين الطرفين تطورت إلى اعتداء بسلاح أبيض، ما أدى إلى إصابة السائق إصابة بالغة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم بعد هروبه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة. ولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وطلبت تحريات المباحث للوقوف على ملابسات الحادث واستكمال الإجراءات القانونية.

