إعلان

قرار قضائي جديد في محاكمة المتهمين بقضية السباح يوسف

كتب : أحمد عادل

12:15 م 28/04/2026 تعديل في 12:29 م

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قررت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، اليوم الثلاثاء، تأجيل أولى جلسات الاستئناف المقدم من المتهمين في قضية السباح يوسف محمد على حكم حبسهم 3 سنوات، لجلسة 5 مايو.

تفاصيل الحكم الأول

وكانت محكمة جنح مدينة نصر بالقاهرة قد قضت حضورياً بأحكام متفاوتة في القضية التي تتعلق بالتسبب في وفاة السباح الصغير يوسف محمد داخل حمام السباحة أثناء مشاركته في بطولة الجمهورية للسباحة.

وقضت المحكمة بحبس المتهمين من الأول حتى الرابع، وهم الحكم و3 من طاقم الإنقاذ: كمال موسى، ويوسف محمد يوسف، ووائل حسن أنور، ويحيى شوقي فرحات، لمدة 3 سنوات، بعد إدانتهم بالإهمال الجسيم والتسبب في الوفاة.

كما قضت المحكمة ببراءة المتهمين من الخامس حتى الثامن عشر غيابياً لعدم ثبوت مسؤوليتهم عن الواقعة.

إحالة للمحاكمة الجنائية

وكانت النيابة العامة قد أحالت في وقت سابق رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة، ومديره التنفيذي، ورئيس لجنة المسابقات، ومدير البطولة، والحكم العام، و3 من طاقم الإنقاذ، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالتسبب خطأ في وفاة الطفل يوسف محمد أحمد عبد الملك، نتيجة الإهمال والتقصير في أداء مهامهم وتعريض حياة المشاركين للخطر.

تقرير الطب الشرعي

وكشف تقرير مصلحة الطب الشرعي أن جسد المجني عليه خلا من أي أمراض أو مواد منشطة أو مخدرة، وأن الوفاة ترجع إلى إسفكسيا الغرق، بعد فقدانه الوعي وسقوطه في قاع المسبح، وبقائه لفترة كافية أدت إلى امتلاء الرئتين بالماء وحدوث توقف في عضلة القلب وفشل كامل في وظائف التنفس.

أحدث الموضوعات

مصراوي يكشف موقف الخطيب من رحيل توروب
رياضة محلية

مصراوي يكشف موقف الخطيب من رحيل توروب
ارتفاع أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء
أخبار البنوك

ارتفاع أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء
الأزهر للفتوى يوضح أحكام قضاء الصلوات الفائتة ويؤكد: النوافل لا تغني عن
أخبار

الأزهر للفتوى يوضح أحكام قضاء الصلوات الفائتة ويؤكد: النوافل لا تغني عن
الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير 1000 هدف في جنوب لبنان
شئون عربية و دولية

الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير 1000 هدف في جنوب لبنان
بعد تعيينه صديق إبستين سفيرًا لدى أمريكا.. هل يخضع رئيس وزراء بريطانيا
شئون عربية و دولية

بعد تعيينه صديق إبستين سفيرًا لدى أمريكا.. هل يخضع رئيس وزراء بريطانيا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

من 3 مراحل.. تفاصيل المقترح الإيراني الأخير لوقف الحرب
مصراوي يكشف موقف الخطيب من رحيل توروب
سي إن إن: ترامب يتجه لرفض المقترح الإيراني الجديد لإنهاء الحرب
ارتفاع الحرارة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن طقس الـ5 أيام المقبلة