الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير 1000 هدف في جنوب لبنان

كتب : وكالات

11:01 ص 28/04/2026

جيش الاحتلال

أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات عسكرية في جنوب لبنان أسفرت عن تدمير نحو 1000 بنية تحتية وصفها بأنها تابعة لحزب الله، إضافة إلى ضبط كميات كبيرة من الأسلحة، في إطار تحركات ميدانية مستمرة في المنطقة.

وأفادت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي، المقدم إيلا واوية، في بيان نشر عبر منصة إكس، أن هذه العمليات نُفذت بواسطة قوات لواء بيسلاح تحت قيادة الفرقة 91، موضحة أن المواقع المستهدفة كانت تُستخدم، بحسب الجيش، من قبل عناصر حزب الله لتنفيذ هجمات ضد القوات الإسرائيلية.

وأشار البيان إلى أن البنى التي تم تدميرها شملت منشآت مفخخة ومبانٍ تحتوي على أسلحة وذخائر، مؤكداً أن القوات عثرت خلال العمليات على مئات القطع من الأسلحة.

ووفق البيان، تضمنت المضبوطات رشاشات وبنادق من طراز كلاشنيكوف، وقنابل يدوية، وألغاماً، ومسدسات، إضافة إلى صواريخ مضادة للدروع، وذخائر متنوعة، وقذائف من نوع آر بي جي وقذائف هاون.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن عملياته العسكرية في جنوب لبنان لا تزال مستمرة، في إطار ما وصفه بالجهود الرامية إلى إزالة التهديدات.

"40 ألف مشجع".. أسعار تذاكر مباراة الأهلي والزمالك بعد طرحها فجرا
أبرزهم ابنة علي الحجار ونجل رمضان.. أبناء ورطوا آباءهم في مواقف محرجة
تلف الأعصاب.. الأعراض والأسباب وطرق العلاج
اليوم.. أولى جلسات محاكمة نجل أحمد حسام ميدو بتهمة حيازة مخدرات
خطوات لتنظيف التكييف وتقليل استهلاك الكهرباء.. احذر هذا الخطأ الشائع

