أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات عسكرية في جنوب لبنان أسفرت عن تدمير نحو 1000 بنية تحتية وصفها بأنها تابعة لحزب الله، إضافة إلى ضبط كميات كبيرة من الأسلحة، في إطار تحركات ميدانية مستمرة في المنطقة.

وأفادت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي، المقدم إيلا واوية، في بيان نشر عبر منصة إكس، أن هذه العمليات نُفذت بواسطة قوات لواء بيسلاح تحت قيادة الفرقة 91، موضحة أن المواقع المستهدفة كانت تُستخدم، بحسب الجيش، من قبل عناصر حزب الله لتنفيذ هجمات ضد القوات الإسرائيلية.

وأشار البيان إلى أن البنى التي تم تدميرها شملت منشآت مفخخة ومبانٍ تحتوي على أسلحة وذخائر، مؤكداً أن القوات عثرت خلال العمليات على مئات القطع من الأسلحة.

ووفق البيان، تضمنت المضبوطات رشاشات وبنادق من طراز كلاشنيكوف، وقنابل يدوية، وألغاماً، ومسدسات، إضافة إلى صواريخ مضادة للدروع، وذخائر متنوعة، وقذائف من نوع آر بي جي وقذائف هاون.

— Lieutenant Colonel Ella Waweya | إيلا واوية (@CaptainElla1) April 28, 2026

وأكد الجيش الإسرائيلي أن عملياته العسكرية في جنوب لبنان لا تزال مستمرة، في إطار ما وصفه بالجهود الرامية إلى إزالة التهديدات.