كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر تضرر أحد الأشخاص من قيام آخرين بالتعدي عليه بالضرب بمحافظة البحيرة.

عدم ورود بلاغ رسمي

بالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية في هذا الشأن، وتم تحديد المجني عليه، وتبين أنه عامل مصاب بسحجات ومقيم بدائرة مركز شرطة الدلنجات.

أقوال المجني عليه

بمناقشته، أقر بتضرره من شخصين قاما بالتعدي عليه بتاريخ 25 من الشهر الجاري، ما تسبب في إصابته، بسبب خلافات على قيمة إيجار أحد المخازن بالمنطقة.

ضبط المتهمين واعترافهم

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

