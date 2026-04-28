واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن مواعيد غلق المحال والمنشآت، في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

تشديدات حكومية لترشيد الكهرباء

استهدفت الحملات التأكد من التزام المحال التجارية بمواعيد الغلق المقررة على مستوى الجمهورية، وعدم مخالفة الضوابط المنظمة للعمل.

أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن تحرير 909 مخالفة ضد محال ومنشآت لم تلتزم بمواعيد الغلق المقررة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة.

