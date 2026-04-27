أثار مقطع فيديو متداول حالة من الغضب بعد توثيقه واقعة اعتداء في الشارع، لكن تحريات الشرطة كشفت تفاصيل مغايرة لما تم تداوله بشأن محاولة السرقة.

فيديو الشرقية

الأجهزة الأمنية كشفت ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام عدد من الأشخاص بمحاولة سرقة هاتف محمول من آخر والتعدي عليه بالضرب، ما أدى لإصابته بمحافظة الشرقية.

تحريات الشرطة

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 23 من الشهر الجاري، تلقى قسم شرطة بلبيس بلاغًا من الشخص الظاهر في مقطع الفيديو، أفاد فيه بتضرره من 3 أشخاص، جميعهم مقيمون بدائرة القسم، لقيامهم بالتعدي عليه بالضرب أثناء عودته من عمله، ما أسفر عن إصابته بكدمة في العين، وذلك بسبب خلافات سابقة بينهم حول الجيرة.

سقوط المتهمين

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، موضحين أن سبب الاعتداء يعود إلى قيام المجني عليه بمعاكسة شقيقة أحدهم، نافين في الوقت ذاته ما تم تداوله بشأن محاولة سرقة الهاتف المحمول.

وبمواجهة الشاكي، أيد ما جاء بأقوالهم، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيلت الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

اقرأ أيضا:

اتقفش في الكمين.. القصة الكاملة لنجل ميدو في واقعة "المخدرات والخمر" بالتجمع

حقيقة فيديو التعدي على فتاة بشبرا الخيمة: ممارسة علاقة آثمة برضاها

الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين