من محاولة سرقة إلى خلافات جيرة.. مفاجأة في واقعة فيديو الشرقية

كتب : مصراوي

10:37 م 27/04/2026

ملابسات فيديو الشرقية

أثار مقطع فيديو متداول حالة من الغضب بعد توثيقه واقعة اعتداء في الشارع، لكن تحريات الشرطة كشفت تفاصيل مغايرة لما تم تداوله بشأن محاولة السرقة.

الأجهزة الأمنية كشفت ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام عدد من الأشخاص بمحاولة سرقة هاتف محمول من آخر والتعدي عليه بالضرب، ما أدى لإصابته بمحافظة الشرقية.

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 23 من الشهر الجاري، تلقى قسم شرطة بلبيس بلاغًا من الشخص الظاهر في مقطع الفيديو، أفاد فيه بتضرره من 3 أشخاص، جميعهم مقيمون بدائرة القسم، لقيامهم بالتعدي عليه بالضرب أثناء عودته من عمله، ما أسفر عن إصابته بكدمة في العين، وذلك بسبب خلافات سابقة بينهم حول الجيرة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، موضحين أن سبب الاعتداء يعود إلى قيام المجني عليه بمعاكسة شقيقة أحدهم، نافين في الوقت ذاته ما تم تداوله بشأن محاولة سرقة الهاتف المحمول.

وبمواجهة الشاكي، أيد ما جاء بأقوالهم، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيلت الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

بين التحذير والحقائق.. ماذا قال خبراء التغذية بعد مناشدة تامر حسني؟
بين التحذير والحقائق.. ماذا قال خبراء التغذية بعد مناشدة تامر حسني؟
موبايل ومراية.. والدة عروس بورسعيد تكشف اللحظات الأولى لرؤية جثمان ابنتها
موبايل ومراية.. والدة عروس بورسعيد تكشف اللحظات الأولى لرؤية جثمان ابنتها
الأرصاد: ذروة ارتفاع الحرارة الجمعة بسبب الكتل الهوائية الصحراوية
الأرصاد: ذروة ارتفاع الحرارة الجمعة بسبب الكتل الهوائية الصحراوية
ماذا قال ياس توروب بعد هزيمة الأهلي من بيراميدز؟
ماذا قال ياس توروب بعد هزيمة الأهلي من بيراميدز؟
"فلوس وخطوبة".. 5 أبراج على موعد مع الحظ الفترة المقبلة
"فلوس وخطوبة".. 5 أبراج على موعد مع الحظ الفترة المقبلة

