أكد الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية ماهر فرغلي، أن منصة "ميدان" التي تنشط عبر وسائل التواصل الاجتماعي ليست مجرد حركة شبابية، بل تمثل الجناح السياسي لحركة "حسم" الإرهابية.

وأوضح فرغلي، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على شاشة "الحياة"، أن حركة "حسم" هي الجناح المسلح السري لجماعة الإخوان الإرهابية المدرجة على قوائم الإرهاب العالمي منذ 2017.

وأشار الباحث في شؤون الإرهاب إلى أن منصة "ميدان" تعمل كواجهة سياسية وإعلامية لتسويق أفكار التنظيم عبر الفيديوهات والمنصات الرقمية.

وتابع أن جماعة الإخوان تمتلك عدة رؤوس ووجوه، بعضها يتبنى خطابا هادئا والبعض الآخر خطابا عنيفا، لكن جميعها تخدم التنظيم الدولي وتحقق أهدافه.

وشدد ماهر فرغلي على أن هذه المنصات الإعلامية تمثل خطرا حقيقيا يجب التصدي له بكشف حقيقتها أمام الرأي العام.

وأكد باحث شؤون الجماعات الإرهابية أن فضح هذه المنصات وكشف حقيقتها يعد خطوة أساسية في مواجهة الفكر المتطرف.