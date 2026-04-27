لم يكن صباح طريق الأوتوستراد هادئًا كعادته، إذ تحوّل في لحظات إلى مسرح حادث مأساوي بعد تصادم عنيف لسيارة ميكروباص أمام مدخل شارع صالح صبحي بدائرة قسم شرطة حلوان جنوبالقاهرة، مخلفًا مصابين وحالة وفاة.

حادث طريق الأوتوستراد



شهد طريق الأوتوستراد، أمام مدخل شارع صالح صبحي بدائرة قسم شرطة حلوان، حادث تصادم لسيارة ميكروباص، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص جرى نقلهم إلى مستشفى مايو لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

ضحايا ميكروباص حلوان

وفي موقع الحادث، تبين وجود جثة، حيث تم التحفظ عليها لحين وصول الجهات المختصة وإجراء المعاينة اللازمة للوقوف على ملابسات الواقعة.

معاينة الشرطة والنيابة

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لفحص الحادث، ورفع آثاره من الطريق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

