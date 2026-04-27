

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء قيام أحد الأشخاص بالتحرش بفتاة أثناء استقلالهما سيارة أجرة بمحافظة القليوبية.

تفاصيل الواقعة

وبالفحص، تبين عدم ورود بلاغات رسمية بشأن الواقعة، فيما أمكن تحديد الفتاة المشار إليها، وتبين أنها طالبة مقيمة بدائرة مركز شرطة بركة السبع بمحافظة المنوفية.

أقوال المجني عليها

وبسؤالها، أقرت بتعرضها للتحرش من قبل أحد الأشخاص أثناء استقلالهما سيارة أجرة بالقليوبية. وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه مقيم بدائرة مركز شرطة بنها.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ أيضا:

الداخلية تكشف التفاصيل الكاملة لإعادة طفلة مستشفى الحسين وصورة المتهمة

"مش مصري وله 20 أخ وأخت".. ماذا قال إسلام ضحية "بنت إبليس" بعد عودته لأسرته؟

النيران امتدت للهناجر المجاورة.. حريق ضخم بمخازن أخشاب في مؤسسة الزكاة -(صور)