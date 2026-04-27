إعلان

بعد تداول فيديو.. ضبط متهم بالتحرش بفتاة داخل سيارة أجرة بالقليوبية

كتب : علاء عمران

03:45 م 27/04/2026

ضبط متهم بالتحرش بفتاة داخل سيارة أجرة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء قيام أحد الأشخاص بالتحرش بفتاة أثناء استقلالهما سيارة أجرة بمحافظة القليوبية.

تفاصيل الواقعة

وبالفحص، تبين عدم ورود بلاغات رسمية بشأن الواقعة، فيما أمكن تحديد الفتاة المشار إليها، وتبين أنها طالبة مقيمة بدائرة مركز شرطة بركة السبع بمحافظة المنوفية.

أقوال المجني عليها

وبسؤالها، أقرت بتعرضها للتحرش من قبل أحد الأشخاص أثناء استقلالهما سيارة أجرة بالقليوبية. وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه مقيم بدائرة مركز شرطة بنها.
وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

القليوبية تحرش وزارة الداخلية

إعلان

إعلان

