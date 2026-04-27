أعلن البنك التجاري الدولي – مصر سي أي بي "CIB"، عن نجاحه في إتمام الإصدار الثالث من البرنامج الرابع عشر لتوريق شركة "بي. تك" بقيمة 1.307 مليار جنيه، وقد قام البنك بدور محوري في هذه الصفقة، حيث تولى مهام المستشار المالي الحصري، والمنسق الرئيسي، ومدير الإصدار، والمروج، ومتلقى الاكتتاب.



وقد جاء الإصدار في شريحة واحدة "أ" بأجل استحقاق 12 شهر ونالت الشريحة تصنيفًا ائتمانيًا متميزًا بدرجة "P1" من قبل شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين "MERIS"، وذلك استنادًا إلى قوة المحفظة المضمنة، والضمانات الشاملة، والتعزيزات الائتمانية المقدمة لحاملي السندات، بحسب بيان اليوم.



ويعد هذا الإصدار جزءًا من برنامج توريق معتمد على مدار عامين بقيمة إجمالية تبلغ 10 مليارات جنيه.

وقد شهد الإصدار إقبالاً ملحوظًا من المستثمرين، ما يعكس ثقة السوق في الشركة والمُصدر والإدارة المنفذة للصفقة.



وقد شارك البنك التجاري الدولي- مصر سي أي بي"CIB" في الاكتتاب إلى جانب عدد من صناديق الاستثمار المدارة من قبل شركتي CI Asset Management (CIAM) وArab African Investment Management (AAIM).



كما تولى مكتب معتوق بسيوني وحناوي مهام المستشار القانوني للصفقة، بينما قامت شركة بيكر تيلي بدور المراجع المالي المعتمد.



ويأتي هذا الإصدار في إطار استراتيجية البنك التجاري الدولي مصر سي أي بي "CIB" لتقديم حلول مالية متطورة تعزز من نمو الأسواق وتحفز الاستثمار في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع التمويل الاستهلاكي.