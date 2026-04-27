الداخلية تكشف حقيقة فيديو شخص "غير متزن" بالإسماعيلية



كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله أحد الأشخاص في حالة عدم اتزان، ويهذي بعبارات غير مفهومة، مع ادعاءات بتأثره بتعاطي مواد مخدرة بمحافظة الإسماعيلية.

تفاصيل الواقعة

وبالفحص، أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر في الفيديو، وتبين أنه عامل له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية.

وبمواجهته، تبين أنه يعاني من اضطرابات نفسية، ولم يُعثر بحوزته على أي مواد مخدرة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

