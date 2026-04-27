أعلنت وزارة الداخلية في البحرين سحب الجنسية من 69 شخصًا، مبررة القرار بتعبيرهم عن دعم أو إشادة بما وصفته بـ"الأعمال العدائية والإجرامية لإيران"، مشيرة إلى أن الإجراء شمل أيضًا أفرادًا من عائلات المتهمين.

وجاء القرار في سياق إجراءات أمنية مشددة تتبعها المملكة خلال الحرب، حيث فرضت رقابة صارمة على تداول المعلومات المرتبطة بالغارات الإيرانية، وأوقفت مواطنين وأجانب على خلفية تصوير تلك الأحداث.

وشهدت البلاد، التي تحكمها أغلبية سنية ويشكل الشيعة غالبية سكانها، تظاهرات مؤيدة لإيران مع بداية النزاع، قبل أن تقوم السلطات باعتقال المشاركين ومن وثّقوا هذه الاحتجاجات، مع توجيه اتهامات لعشرات الأشخاص تتعلق بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والتحريض على الكراهية، والخيانة، وهي تهم قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وتندرج هذه الخطوة ضمن إطار قوانين معمول بها في عدد من دول الخليج، تتيح سحب الجنسية من المدانين في قضايا محددة، ما قد يؤدي إلى جعلهم عديمي الجنسية.

وقد واجهت هذه الإجراءات في البحرين والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر انتقادات من منظمات حقوق الإنسان، التي تعتبرها أدوات تُستخدم لقمع المعارضة ومعاقبة المعارضين.