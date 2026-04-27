زيارة طلابية للحماية المدنية بالقاهرة للتعرف على مهام رجال الإطفاء

كتب : علاء عمران

12:31 م 27/04/2026

استقبلت الإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة زيارة لعدد من طلبة وطالبات المدارس، في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لتعزيز التواصل مع النشء وتنمية الثقافة الشرطية لدى الطلاب.

التعريف بدور الحماية المدنية

وتضمنت الزيارة تعريف الطلاب بالدور الحيوي الذي يقوم به رجال الحماية المدنية في حماية الأرواح والممتلكات، إلى جانب شرح مبادئ الوقاية من الحرائق وطرق التعامل معها.
وشهدت الفعاليات تنفيذ بيان عملي يوضح كيفية التعامل مع بلاغات الحريق، والإجراءات المتبعة للسيطرة عليها، بما يساعد على رفع وعي الطلاب بالمواقف الطارئة.

تعزيز الوعي

وتهدف الزيارة إلى تنمية قدرة الطلاب على التصرف السليم في حالات الطوارئ، وتعزيز الثقافة الوقائية لديهم. وأعرب القائمون على الزيارة عن تقديرهم لجهود وزارة الداخلية في توطيد التواصل مع النشء وتوعيتهم بدور الأجهزة الأمنية في خدمة المجتمع.

