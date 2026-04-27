كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام عدد من الأشخاص بالتعدي على آخر باستخدام أسلحة بيضاء بمحافظة الإسكندرية.

تفاصيل الواقعة

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الاثنين، إنه بتاريخ 16 من الشهر الجاري، وقعت مشاجرة بدائرة قسم شرطة باب شرق بين طرف أول بائع، وطرف ثان مكون من 8 أشخاص، لـ3 منهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمون بدائرة القسم. وأوضحت التحريات أن الواقعة نشبت بسبب خلافات حول الجيرة بين الطرف الأول وأحد أفراد الطرف الثاني.

ضبط المتهمين

وتبادل الطرفان التعدي بالسب والتلويح بأسلحة بيضاء وعصي خشبية، في محاولة لترهيب الطرف الأول. وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وعُثر بحوزة الطرف الثاني على سلاح أبيض "سكين" و3 عصي خشبية المستخدمة في الواقعة.

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بسبب ذات الخلافات. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

