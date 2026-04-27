الداخلية توضح حقيقة التعدي على سيارة في المنوفية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ادعاء قيام فرد شرطة وأسرته بممارسة أعمال بلطجة والتعدي على سيارة أحد المواطنين وإحداث تلفيات بها بمحافظة المنوفية.

حقيقة الواقعة

وبالفحص، تبين أن الواقعة تعود إلى وجود خلافات جيرة بين طرف أول يضم أحد الأشخاص ووالده، وطرف ثان يضم فردي شرطة وزوجة أحدهما وعامل.

وأوضحت التحريات أن هناك عدة محاضر محررة بشأن تلك الخلافات، وجارٍ نظرها أمام جهات التحقيق المختصة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

