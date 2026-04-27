واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن حملاتها المكبرة لضبط الجرائم التموينية والاقتصادية خلال 24 ساعة.

وأسفرت الجهود عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة، وتم ضبط نحو 14 طن دقيق أبيض بلدي مدعم، تم حجبها عن التداول أو التصرف فيها بطرق غير مشروعة.

حملات التموين مستمرة

وأكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها لضبط الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

وفي سياق متصل، وجهت الأجهزة الأمنية ضربات قوية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، حيث تمكنت من ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية بقيمة تقارب 10 ملايين جنيه.

تحركات أمنية موسعة

وشارك في الجهود قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، لضبط المتورطين في المضاربة بأسعار العملات وإخفائها عن التداول خارج السوق المصرفي. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع.

