بقرار حسام حسن.. غياب لاعبي الزمالك عن بداية معسكر المنتخب للمونديال

كشف محمد مراد، المنسق الإعلامي لمنتخب منتخب مصر لكرة القدم، تفاصيل الجلسة التي جمعت الجهاز الفني بقيادة حسام حسن وشقيقه إبراهيم حسن، مع مسؤولي اتحاد الكرة، على رأسهم هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد وذلك في إطار التحضيرات لمعسكر المنتخب الوطني المقبل.

وأوضح مراد، في تصريحات إذاعية، أن الجلسة شهدت تنسيقًا كاملاً بشأن ترتيبات المعسكر، إلى جانب مناقشة إقامة مباراة ودية أمام منتخب منتخب روسيا لكرة القدم يوم 28 مايو، مؤكدًا أن الاتفاق لم يُحسم بشكل نهائي حتى الآن، في ظل استمرار المفاوضات بين الطرفين.

غياب لاعبي الزمالك ق بداية معسكر المنتخب

وأشار إلى أن الجهاز الفني للمنتخب لم يمانع خوض مواجهات ودية قوية، نافيًا ما تردد بشأن رفض مواجهة منتخب منتخب إيطاليا لكرة القدم، لافتًا إلى أن المنتخب سبق له خوض مباراة ودية أمام منتخب إسبانيا لكرة القدم في إطار الاستعدادات الدولية.

وأضاف أن هناك اتفاقًا على انطلاق معسكر المنتخب استعدادًا لتصفيات كأس العالم دون لاعبي نادي الزمالك، نظرًا لارتباطهم بخوض نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وهو ما تم التنسيق بشأنه مع الجهاز الفني للفريق الأبيض.