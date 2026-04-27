مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الزمالك

- -
17:00

إنبي

الدوري المصري

بيراميدز

- -
20:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

برينتفورد

الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
22:00

ليفانتي

جميع المباريات

بقرار حسام حسن.. غياب لاعبي الزمالك عن بداية معسكر المنتخب للمونديال

كتب : محمد خيري

11:36 ص 27/04/2026

التوأم إبراهيم وحسام حسن

كشف محمد مراد، المنسق الإعلامي لمنتخب منتخب مصر لكرة القدم، تفاصيل الجلسة التي جمعت الجهاز الفني بقيادة حسام حسن وشقيقه إبراهيم حسن، مع مسؤولي اتحاد الكرة، على رأسهم هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد وذلك في إطار التحضيرات لمعسكر المنتخب الوطني المقبل.

وأوضح مراد، في تصريحات إذاعية، أن الجلسة شهدت تنسيقًا كاملاً بشأن ترتيبات المعسكر، إلى جانب مناقشة إقامة مباراة ودية أمام منتخب منتخب روسيا لكرة القدم يوم 28 مايو، مؤكدًا أن الاتفاق لم يُحسم بشكل نهائي حتى الآن، في ظل استمرار المفاوضات بين الطرفين.

غياب لاعبي الزمالك ق بداية معسكر المنتخب

وأشار إلى أن الجهاز الفني للمنتخب لم يمانع خوض مواجهات ودية قوية، نافيًا ما تردد بشأن رفض مواجهة منتخب منتخب إيطاليا لكرة القدم، لافتًا إلى أن المنتخب سبق له خوض مباراة ودية أمام منتخب إسبانيا لكرة القدم في إطار الاستعدادات الدولية.

وأضاف أن هناك اتفاقًا على انطلاق معسكر المنتخب استعدادًا لتصفيات كأس العالم دون لاعبي نادي الزمالك، نظرًا لارتباطهم بخوض نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وهو ما تم التنسيق بشأنه مع الجهاز الفني للفريق الأبيض.

حسام حسن الزمالك منتخب مصر كأس العالم 2026

فيديو قد يعجبك



"جثتان و12 طعنة".. كيف أنهى شاب حياة زوجته وآخر لشكه في علاقتهما بالمرج؟
حوادث وقضايا

"جثتان و12 طعنة".. كيف أنهى شاب حياة زوجته وآخر لشكه في علاقتهما بالمرج؟
متحدثة ترامب "حامل" وتغيب عن البيت الأبيض.. من هي كارولين ليفيت؟ (صور-
شئون عربية و دولية

متحدثة ترامب "حامل" وتغيب عن البيت الأبيض.. من هي كارولين ليفيت؟ (صور-
مصرع شخصين وإصابة 9 في حادث أعلى الطريق الدائري بالوراق
حوادث وقضايا

مصرع شخصين وإصابة 9 في حادث أعلى الطريق الدائري بالوراق
سعر الدولار يتراجع مقابل الجنيه في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم
أخبار البنوك

سعر الدولار يتراجع مقابل الجنيه في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم
تغيير اضطراري.. التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة إنبي بالدوري
رياضة محلية

تغيير اضطراري.. التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة إنبي بالدوري

بعد تخفيض العتال الأسعار.. هل تبدأ موجة تصحيح سوق العقارات؟
طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: تقلبات ربيعية وشبورة ورياح على فترات
وفاة اللواء كمال مدبولي والد رئيس الوزراء.. تعرف على موعد الجنازة والعزاء