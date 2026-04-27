قائد مدفعية بحرب أكتوبر.. من هو اللواء كمال مدبولي والد رئيس الوزراء؟

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

11:56 ص 27/04/2026 تعديل في 12:24 م

توفي اليوم اللواء أ.ح كمال مدبولي محمد نصار، والد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعد مسيرة حافلة في خدمة القوات المسلحة.

وتقام صلاة الجنازة على اللواء كمال مدبولي، والد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم بمسجد المشير والعزاء غدا الثلاثاء من المسجد نفسه.

ويقدم "مصراوي" أبرز المعلومات عن اللواء مصطفى مدبولي، طبقًا لأرشيف الأهرام، على النحو التالي:

– هو اللواء كمال مدبولي محمد نصار أحد أبطال حرب أكتوبر 1973.

– أثناء الحرب كان قائد كتيبة مدفعية برتبة مقدم أركان حرب.

– خدم في الحرب مع المشير أحمد بدوى، وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة المصرية الأسبق، والذي كان قائدًا للفرقة السابعة مشاة بالجيش الثالث الميداني أثناء العمليات برتبة عميد.

– شملت مهام كمال مدبولي أثناء العمليات المشاركة في ضربات سلاح المدفعية التمهيدية التى هيأت لعبور قناة السويس، ثم عبر مع الجيش الثالث، بحسب تصريحات نجله الدكتور مصطفى مدبولي.


– حصل على ميدالية 6 أكتوبر التذكارية.

– تزوج السيدة فايزة مصطفى تركي.

– أنجب ثلاثة أبناء هم: الدكتور مصطفى، والمهندسة أميرة، والدكتورة جيهان.

– توفيت زوجته فايزة مصطفى تركي يوم 9 يونيو 2023، وتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي صلاة الجنازة عليها يوم السبت 10 يونيو 2023 عقب صلاة الظهر من مسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس.

– حضر الجنازة من على كرسي متحرك، وجمعه مشهد بالرئيس السيسي الذي قدم له واجب العزاء وتحدث معه لبعض الوقت، وكان هذا ظهورًا نادرًا للراحل.

– ترأس سابقًا نادي الصيد بالدقي.

