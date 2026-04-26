قضت محكمة مستأنف جنايات الجيزة، برئاسة المستشار هشام عبد الباسط الشريف، بإجماع الآراء بإعدام "فرارجى" شنقًا في واقعة اتهامه بقتل "فرارجي" طعنًا بسكين بنص الليل على كوبرى "عرابى" من أجل سرقة هاتفه كونه يمر بضائقة مالية بالجيزة.

ترأس هيئة الدائرة المستشار هشام عبد الباسط الشريف، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عاطف حمدي مراد، وهشام خيري نشين ووائل عصمت عطا، وسكرتارية أحمد فتحي.

خيانة وانتقام على كوبري عرابي

وأدانت محكمة جنايات الجيزة، في جلسة 17 يوليو 2024 برئاسة المستشار محمد عادل الفقي "عاطف طاهر" بالإعدام شنقًا، في واقعة اتهامه بقتل "فرارجي" على كوبرى "عرابى" بالمنيرة الغربية، بعدما أبدي مفتي الجمهورية الرأي الشرعي في أوراق الدعوى.



وذكرت النيابة العامة في القضية رقم 14028 لسنة 2023 جنايات المنيرة الغربية، والمقيدة برقم 6203 لسنة 2023 كلي شمال الجيزة، أن "عاطف طاهر"، قتل المجنى عليه "عطا سوداني" عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتله على إثر خلاف مالي بينهما كون المتهم يمر بضائقة مالية.

طعنين غدر على كوبري عرابي



وتابعت النيابة العامة أن المتهم خلق فكرة الخلاص من المجنى عليه "عطا"، بغرض الاستيلاء على متعلقاته، بأن أعد مُخططه الإجرامي سلاحا أبيض " سكين "، وحين تهيأت الفرصة، أوهم المجني عليه بمقابلته لسداد مستحقاته المالية، بغرض استدراجه إلى مكان خلى من المارة.



وأوضحت النيابة العامة وفق أوراق الدعوى، أن المتهم استل "سكين"، و كال للمجني عليه "عطا"، ضربات قاتلة قاصدًا قتله، مُحدثاً إصابته التي أودت بحياته.

وأشارت النيابة العامة في أوراق الدعوى إلى أن المتهم ارتكب جريمته ليلاً بغرض سرقة متعلقاته الشخصية وهاتفه المحمول كونه يمر بضائقة مالية.

تحريات المباحث تكشف لغز حادث كوبري عرابي

وأكدت تحريات البحث الجنائي، وجود علاقة تجارية بين المجني عليه "عطا"، و " عاطف"، وأن الأخير يمر بضائقة مالية اعجزته عن سداد مستحقات المجنى عليه. حتى اختمرت في ذهنه فكرة التخلص من "عطا" لعدم مطالبته بمستحقاته، إذ بيت النية وعقد العزم على قتله وسرقته بأن أعد سلاح أبيض "سكين".

ضربتين في مقتل تسقط "فرارجي إمبابة" في بحر الخيانة



وأوضحت التحريات أن المتهم في يوم الجريمة أوهم المجنى عليه بضرورة مقابلته لسداد مستحقاته المالية واستدرجه إلى مساكن البراجيل وطلب منه اصطحابه لمنطقة سكنه لإعطائه المبلغ المستحق له فوافقته فاستقل المتهم دراجة الأخير النارية جالسا خلفه وحال سيرهما أعلى مطلع كوبرى "أحمد عرابى"، وغافلة بضربتين من الخلف فأحدث به الإصابات التي أودت بحياته وأسقط الدراجة النارية أرضًا مُدعيًا اختلال توازنها على الطريق.



وتابعت التحريات أن المتهم بعدما نفذ جريمته قام بسرقة هاتف المجني عليه "ماركة اوبو" وتركه وفر هاربًا.