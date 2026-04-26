"خناقة نسائية".. ضبط طرفي واقعة فيديو متداول في حلوان
كتب : صابر المحلاوي
01:48 ص 26/04/2026
خناقة نسائية.. ضبط طرفي واقعة فيديو متداول في حلوا
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن وقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة.
ضبط طرفي واقعة فيديو متداول في حلوان
وبالفحص، تبين عدم ورود بلاغات رسمية بشأن الواقعة، وأن المشاجرة نشبت بين طرف أول يضم ربة منزل ونجلتيها، وطرف ثانٍ يضم ربة منزل ونجليها، وجميعهم مقيمون بدائرة القسم.
وأوضحت التحريات أن سبب المشاجرة يعود إلى قيام أحد أفراد الطرف الثاني بالوقوف أمام عقار سكن الطرف الأول، وعند معاتبته نشبت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تبادل خلالها الطرفان التعدي بالضرب.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
وأوضحت التحريات أن سبب المشاجرة يعود إلى قيام أحد أفراد الطرف الثاني بالوقوف أمام عقار سكن الطرف الأول، وعند معاتبته نشبت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تبادل خلالها الطرفان التعدي بالضرب.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.