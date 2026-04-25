نصاب التأشيرات الدينية يسقط في قبضة الأمن بالشرقية

تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بالنصب على المواطنين من خلال إدارة صفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإيهامهم بقدرته على توفير تأشيرات لرحلات دينية بأسعار مخفضة، على خلاف الحقيقة.

صفحة وهمية على السوشيال ميديا تسقط نصاب التأشيرات

وكان المتهم يتحصل على مبالغ مالية من الضحايا عبر وسائل الدفع الإلكتروني دون تنفيذ ما وعد به. وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه، وتبين أنه مقيم بدائرة مركز شرطة منيا القمح بمحافظة الشرقية.

المتهم اعترف بارتكاب5 وقائع نصب متشابهة

وبحوزته هاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي. وبمواجهته، أقر بارتكاب 5 وقائع نصب بذات الأسلوب. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

