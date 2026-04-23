سرقة هاتف تُفضحها كاميرات المراقبة..سقوط لص المساجد في دمياط

كتب : مصراوي

06:28 م 23/04/2026

القبض على لص سرق هاتف من مسجد بدمياط

كشفت تحريات مباحث دمياط ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن سرقة شخص هاتف محمول من داخل أحد المساجد.

فيديو مسجد دمياط

بالفحص تبين أنه بتاريخ 12 أبريل الجارى تبلغ لقسم شرطة رأس البر من شخص مقيم بدائرة مركز شرطة دمياط بتضرره من آخر اتهمه بسرقة هاتفه المحمول حال تواجده بأحد المساجد كائن بدائرة القسم.

سقوط لص هاتف داخل مسجد دمياط

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة عاطل له معلومات جنائية مقيم بدائرة مركز شرطة فارسكور وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.


ضرب أخوه في كفر الشيخ

قوات الشرطة بكفر الشيخ كشفت ملابسات منشور مدعوم بمقطعى فيديو تضمنا تضرر القائم على النشر من اعتداء شقيق والده بالضرب على والده واقتحام مسكنه وإضرام النيران ببعض ممتلكاته.

بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (عامل- مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ) وبسؤاله اتهم شقيق والده بالتعدى على والده بالسب لوجود خلافات بينهما حول الميراث ونفى إضرامه النيران.

واقعة سب جديدة

بتاريخ 17 الجارى تبلغ لمركز شرطة كفر الشيخ من والدة القائم على النشر (مقيمة بدائرة المركز) بتضررها من شقيق زوجها "المشكو في حقه"؛ تتهمه بالاعتداء عليها بالسب.

أمكن ضبط المشكو فى حقه (عامل – مقيم بذات الدائرة). وبمواجهته اتهم شقيقه "والد القائم على النشر" بالتعدى عليه لذات الخلافات.

اقرأ أيضا:

اتقفش في الكمين.. القصة الكاملة لنجل ميدو في واقعة "المخدرات والخمر" بالتجمع

حقيقة فيديو التعدي على فتاة بشبرا الخيمة: ممارسة علاقة آثمة برضاها

الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

فيديو| معجب يهدي آن هاثاواي نسخة من القرآن الكريم بعد قولها "ان شاء الله"
فيديو| معجب يهدي آن هاثاواي نسخة من القرآن الكريم بعد قولها "ان شاء الله"
فيديو مفبرك يثير الجدل.. الأمن يكشف حقيقة فوضى أسوان ويضبط ناشره
فيديو مفبرك يثير الجدل.. الأمن يكشف حقيقة فوضى أسوان ويضبط ناشره
إيران: نقل طاقم السفينة الإيرانية التي احتجزها الأمريكيون إلى سلطنة عمان
إيران: نقل طاقم السفينة الإيرانية التي احتجزها الأمريكيون إلى سلطنة عمان
محمد صلاح يشارك متابعيه صورًا جديدة قبل مباراة كريستال بالاس
محمد صلاح يشارك متابعيه صورًا جديدة قبل مباراة كريستال بالاس
"الكودا".. حيتان العنبر تفاجئ العلماء بنظام تواصل يشبه لغة البشر
"الكودا".. حيتان العنبر تفاجئ العلماء بنظام تواصل يشبه لغة البشر

