القبض على لص سرق هاتف من مسجد بدمياط

كشفت تحريات مباحث دمياط ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن سرقة شخص هاتف محمول من داخل أحد المساجد.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 12 أبريل الجارى تبلغ لقسم شرطة رأس البر من شخص مقيم بدائرة مركز شرطة دمياط بتضرره من آخر اتهمه بسرقة هاتفه المحمول حال تواجده بأحد المساجد كائن بدائرة القسم.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة عاطل له معلومات جنائية مقيم بدائرة مركز شرطة فارسكور وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.



ضرب أخوه في كفر الشيخ

قوات الشرطة بكفر الشيخ كشفت ملابسات منشور مدعوم بمقطعى فيديو تضمنا تضرر القائم على النشر من اعتداء شقيق والده بالضرب على والده واقتحام مسكنه وإضرام النيران ببعض ممتلكاته.

بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (عامل- مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ) وبسؤاله اتهم شقيق والده بالتعدى على والده بالسب لوجود خلافات بينهما حول الميراث ونفى إضرامه النيران.

واقعة سب جديدة

بتاريخ 17 الجارى تبلغ لمركز شرطة كفر الشيخ من والدة القائم على النشر (مقيمة بدائرة المركز) بتضررها من شقيق زوجها "المشكو في حقه"؛ تتهمه بالاعتداء عليها بالسب.

أمكن ضبط المشكو فى حقه (عامل – مقيم بذات الدائرة). وبمواجهته اتهم شقيقه "والد القائم على النشر" بالتعدى عليه لذات الخلافات.

