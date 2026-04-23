المركزي الإيراني يكشف آلية تحصيل رسوم عبور السفن بهرمز

كتب : وكالات

05:11 م 23/04/2026

مضيق هرمز

أعلن البنك المركزي الإيراني أن رسوم عبور السفن في مضيق هرمز سيتم تحصيلها نقدًا، ضمن آلية جديدة لتنظيم المرور في أحد أهم الممرات البحرية العالمية.

ونقلت وكالة فارس عن البنك أن فرض الرسوم يقتصر على السفن التي تحصل على إذن رسمي للعبور، في إشارة إلى تنظيم الحركة البحرية وفق شروط محددة.

وأوضح أن العائدات ستُحصّل مقابل ما وصفها بخدمات أمنية تقدمها إيران لضمان سلامة الملاحة في المضيق.

وأشار إلى أن قيمة الرسوم لن تكون موحدة، بل ستختلف بحسب نوع الشحنة، وحجم البضائع، إضافة إلى مستوى المخاطر المرتبطة بكل رحلة، ما يعكس نظام تسعير متغير يعتمد على طبيعة النشاط البحري لكل سفينة.

مضيق هرمز إيران حرب إيران البنك المركزي الإيراني

