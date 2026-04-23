أعلن البنك المركزي الإيراني أن رسوم عبور السفن في مضيق هرمز سيتم تحصيلها نقدًا، ضمن آلية جديدة لتنظيم المرور في أحد أهم الممرات البحرية العالمية.

ونقلت وكالة فارس عن البنك أن فرض الرسوم يقتصر على السفن التي تحصل على إذن رسمي للعبور، في إشارة إلى تنظيم الحركة البحرية وفق شروط محددة.

وأوضح أن العائدات ستُحصّل مقابل ما وصفها بخدمات أمنية تقدمها إيران لضمان سلامة الملاحة في المضيق.

وأشار إلى أن قيمة الرسوم لن تكون موحدة، بل ستختلف بحسب نوع الشحنة، وحجم البضائع، إضافة إلى مستوى المخاطر المرتبطة بكل رحلة، ما يعكس نظام تسعير متغير يعتمد على طبيعة النشاط البحري لكل سفينة.