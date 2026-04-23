إعلان

كارثة على الطريق.. طفل يقود ميكروباص برعونة والأمن يضبط المتهمين بالجيزة

كتب : علاء عمران

04:52 م 23/04/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


رصدت الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام طفل بقيادة سيارة ميكروباص والسير برعونة بنطاق محافظة الجيزة، معرضا حياته وحياة المواطنين لخطر داهم ومخالفا قواعد السير والامان.

ضبط ميكانيكي أوسيم بطل فيديو الجيزة


بالفحص والتحري، تمكنت الاجهزة الامنية بمديرية امن الجيزة من تحديد وضبط السيارة الميكروباص الظاهرة في مقطع الفيديو، كما تم تحديد قائدها وقت ارتكاب الواقعة وتبين انه ميكانيكي (عمره 37 سنة - مقيم بدائرة مركز شرطة اوسيم)، واتضح انه لا يحمل رخصة قيادة.

اعترافات المتهم بتجربة السيارة والتحفظ عليها بقرار قانوني


وبمواجهة المتهم، اقر بارتكاب الواقعة بتاريخ 18 الجاري، مبررا قيامه بترك السيارة للطفل بانه كان يجرب الميكروباص عقب الانتهاء من اصلاحها، وتم التحفظ على السيارة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وزارة الداخلية النيابة العامة الجيزة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

رئيس الوزراء: اجتماع قريب لحسم ترشيد الاستهلاك واستمرار العمل عن بُعد
لماذا قفز الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم؟
الأرصاد: طقس بارد ليلًا وشبورة كثيفة وأمطار متوقعة الأيام المقبلة