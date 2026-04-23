إعلان

الدولار يواصل الارتفاع مقابل الجنيه خلال منتصف تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

10:35 ص 23/04/2026 تعديل في 11:52 ص

سعر الدولار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

واصل سعر الدولار الارتفاع مقابل الجنيه بقيمة تتراوح بين 41 و57 قرشًا، بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 23-4-2026، مقارنة ببداية التعاملات، بحسب آخر تحديث لأسعار الصرف المنشورة على مواقع 3 بنوك كبرى.

اقرأ أيضًا:

تدفقات الأموال الساخنة تخطت 3 مليارات دولار بمصر وسط انحسار التوترات الإقليمية

لماذا ارتفع سعر الدولار اليوم؟

بدأ الدولار في الارتفاع بشكل مفاجئ من أمس بعد مخاوف مرتبطة بفشل وقف الحرب واستمرار الصراع الأمريكي الإيراني بالمنطقة مما أدى إلى عودة الأجانب للخروج مجددا بشكل جزئي.

سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم في 3 بنوك

البنك الأهلي المصري:

52.52 جنيه للشراء، و52.62 جنيه للبيع، بزيادة 56 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة:

52.53 جنيه للشراء، و52.63 جنيه للبيع، بزيادة 57 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي Cib:

52.37 جنيه للشراء، و52.47 جنيه للبيع، بزيادة 41 قرشًا للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

فوائد ومخاطر الصيام المتقطع.. لماذا لا يناسب بعض الفئات؟
نصائح طبية

فوائد ومخاطر الصيام المتقطع.. لماذا لا يناسب بعض الفئات؟
"فنانة جيلها".. ياسمينا العبد تخطف الأنظار في أحدث ظهور - صور
زووم

"فنانة جيلها".. ياسمينا العبد تخطف الأنظار في أحدث ظهور - صور
"وحشتني يا حبيبي".. شمس البارودي تستعيد ذكرياتها مع حسن يوسف
زووم

"وحشتني يا حبيبي".. شمس البارودي تستعيد ذكرياتها مع حسن يوسف
ارتفع في 5 بنوك.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
أخبار البنوك

ارتفع في 5 بنوك.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
تهديد مباشر للهدنة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يحرق منازل جنوب لبنان
شئون عربية و دولية

تهديد مباشر للهدنة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يحرق منازل جنوب لبنان

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب يواصل الانخفاض ببداية تعاملات الخميس
"أجواء متقلبة".. الأرصاد: ارتفاع في الحرارة ورياح مثيرة للأتربة حتى الثلاثاء